KAP'a Bildirildi: Hektaş'tan Bedelli Açıklaması Geldi
SPK, bedelli sermaye artırımına ilişkin bültenini yayımladı. Hektaş Ticaret T.A.Ş.'nin başvurusuna ilişkin açıklama geldi.
Kaynak: Gerçek Gündem
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bedelli sermaye artırımına ilişkin son bültenini yayımladı. Bülten, Hektaş Ticaret T.A.Ş.'nin bedelli sermaye artırımı başvurusuna dair yeni bir gelişmeyi duyurdu.
SPK, şirketin başvurusunu %233,20158 oranında onayladı. Şirket, bu konuda resmi bir açıklama yaparak, artırım süreci ve detayları hakkında bilgi verdi.
Hektaş Ticaret T.A.Ş.'den KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimizin 8.500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2.530.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 5.900.000.000 TL'si nakit karşılığı olmak üzere 2.530.000.000 TL'den 8.430.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 5.900.000.000 TL nominal değerli paylarının ihracına ilişkin yapmış olduğumuz sermaye artırımı başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan 12.09.2024 tarihli toplantısında onaylanmış olup, 12.09.2024 tarih ve 2024/47 sayılı SPK Bülteninde yayımlanmıştır.