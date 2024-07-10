KAP'a Bildirdiler... BinBin, Halka Arz Oluyor

Mikro mobilite ve akıllı şehir teknolojileri şirketi BinBin, halka arz başvurusunda bulundu. Şirket, başvuruda bulunduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP) yaptığı açıklama ile duyurdu.

KAP'a Bildirdiler... BinBin, Halka Arz Oluyor

1000 Yatırımlar Holding'in yüzde 89 hissesine sahip olduğu BinBin, halka arz başvurusunda bulundu. 1000 Yatırımlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Abdik, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“BinBin’in halka arz süreci, şirketin şeffaflık, güven ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda büyümesini destekleyecek önemli bir adım. Halka arz, BinBin'in yeni yatırımlar yaparak teknoloji altyapısını güçlendirmesi ve hizmet ağını genişletmesi için önemli bir fırsat sunuyor. Yatırımcılarımızı bu heyecan verici yolculuğa ortak etmekten büyük mutluluk duyacağız. Çevre dostu ve yenilikçi çözümleriyle şehir içi ulaşımı dönüştürmeye devam ederken, yatırımcılarımızın desteğiyle birlikte mikro mobilite sektöründe öncü konumumuzu daha da pekiştireceğimize ve uluslararası pazarlarda daha da güçlü bir varlık göstereceğimize inanıyoruz."

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Kaynak: DHA

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