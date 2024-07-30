Kamuya Personel Alım İlanları Yayımladı: Binlerce Kişi İşe Alınacak, Aylık En Az 40 Bin TL Maaş

Kamu memuru ya da sözleşmeli personel olarak işe başlayanlar, yılda iki kez maaş zammı alıyorlar. Nöbet veya vardiyalı çalışma sistemi dışında çalışan personel, hafta sonları izin yaparken, hafta içi de 08:30-17:00 saatleri arasında çalışma imkânına sahip oluyor. Ayrıca, vardiya veya nöbeti olmayanlar resmi tatillerde ücretli izin yapma hakkına sahipler. En düşük memur maaşı ise 40 bin lira seviyesine yükseldi. Bunun yanı sıra, mesai, ek ödeme, destek ve yardımlar ile bazı memurlar sosyal tesis haklarından da yararlanabiliyor ve bu hakları aileleriyle birlikte kullanabiliyorlar. Ayrıca, memuriyette disipline aykırı suçlar işlenmediği sürece işten çıkarılma durumu söz konusu olmuyor.

İşte personel alımı yapılacak yerler: