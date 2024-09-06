Kamuda Yeni Sistem: İşe Alımlarda Artık Böyle Uygulanacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından dün açıklanan Orta Vadeli Program (OVP), kamu alımlarında yeni düzenlemeler konuşulmaya devam ediyor.
OVP’de, mali disiplinin sağlanması ve ekonomide güvenin tesis edilmesi öncelikli olarak vurgulanıyor. Özellikle deprem sonrası harcamalar, programda önemli bir yer tutarken, bu süreçte gerekli kaynaklar etkin bir şekilde kullanılacak. Kamu maliyesi, hem makroekonomik istikrarı hem de kalkınma süreçlerini desteklemek amacıyla stratejik bir araç olarak kullanılacak.
Gelir ve harcama politikaları, yeşil ve dijital dönüşümü destekleyecek şekilde yönlendirilecek. Deprem kaynaklı harcamalar hariç diğer tüm kamu harcamaları ise sıkı denetim altında tutulacak.
KURUMLAR ARASINDA YAYGINLAŞTIRILACAK
Deprem dışındaki tüm harcamalar, kamu açıklarını azaltmak ve mali disiplini güçlendirmek amacıyla kontrol altında tutulacak. Kaynakların etkin ve verimli kullanımı için harcama alanları düzenli olarak gözden geçirilecek, verimsiz harcamalar ise tasfiye edilecek. Kamu hizmetlerinde ise verimlilik ve tasarruf öncelikli olacak, bu anlayışın kurumlar arasında yaygınlaştırılması ve izlenmesi sağlanacak.
TEK HAZİNE KURUMLAR HESABI GENİŞLETİLİYOR
Kamu yatırım programlarında rasyonelleştirme sürecine daha fazla önem verilerek, sosyal ve ekonomik açıdan en yüksek faydayı sağlayacak projelere öncelik tanınacak. Bu kapsamda, kaynakların daha verimli kullanılması hedeflenirken, gereksiz harcamaların azaltılması amaçlanıyor. Aynı zamanda Hazine’nin nakit rezervlerini güçlendirmek amacıyla "Tek Hazine Kurumlar Hesabı" uygulaması genişletilecek.
KAMU ALIMLARINDA YENİ SİSTEM
Kamu alımlarında verimliliği artırmak ve tasarruf sağlamak amacıyla bir "e-Tedarik Sistemi" hayata geçirilecek. Bu sistem, merkezi kamu alım politikalarını daha etkin yönetmeyi amaçlıyor. Ayrıca, kamu taşıtlarının kullanımında da tasarrufa yönelik bir gözden geçirme süreci başlatılacak; ihtiyaç fazlası araçlar tasfiye edilecek ve yeni alımlarda yerli ve çevreci araçlar tercih edilecek.
DİJİTALLEŞME VE YAPAY ZEKA ENTEGRASYONU
Kamu idarelerinin mali yönetimi dijital ortamda daha etkin bir şekilde denetlenecek. Elektronik faturaların kapsamı genişletilecek, e-tahsilat uygulamaları yaygınlaştırılacak ve yapay zeka destekli muhasebe sistemleri ile mevzuata aykırı harcamalar daha hızlı tespit edilecek. Risk odaklı denetim sistemleri ise güçlendirilerek kamu maliyesinin daha sağlam temeller üzerinde ilerlemesi sağlanacak.