Kamuda Yeni Sistem: İşe Alımlarda Artık Böyle Uygulanacak

OVP’de, mali disiplinin sağlanması ve ekonomide güvenin tesis edilmesi öncelikli olarak vurgulanıyor. Özellikle deprem sonrası harcamalar, programda önemli bir yer tutarken, bu süreçte gerekli kaynaklar etkin bir şekilde kullanılacak. Kamu maliyesi, hem makroekonomik istikrarı hem de kalkınma süreçlerini desteklemek amacıyla stratejik bir araç olarak kullanılacak.

Gelir ve harcama politikaları, yeşil ve dijital dönüşümü destekleyecek şekilde yönlendirilecek. Deprem kaynaklı harcamalar hariç diğer tüm kamu harcamaları ise sıkı denetim altında tutulacak.

KURUMLAR ARASINDA YAYGINLAŞTIRILACAK

Deprem dışındaki tüm harcamalar, kamu açıklarını azaltmak ve mali disiplini güçlendirmek amacıyla kontrol altında tutulacak. Kaynakların etkin ve verimli kullanımı için harcama alanları düzenli olarak gözden geçirilecek, verimsiz harcamalar ise tasfiye edilecek. Kamu hizmetlerinde ise verimlilik ve tasarruf öncelikli olacak, bu anlayışın kurumlar arasında yaygınlaştırılması ve izlenmesi sağlanacak.