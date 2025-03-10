Kamuda Yeni Dönem Başlıyor: O Memurların Hepsi Meslekten İhraç Edilecek
İngiltere’de kamu hizmetlerinde verimliliği artırmak amacıyla memurların performansı daha sıkı denetlenecek ve yetersiz görülen çalışanlar meslekten ihraç edilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
İngiltere’de kamu sektöründe köklü bir değişiklik planlanıyor. Hükümet, düşük performans sergileyen memurların görevden alınmasını sağlayacak yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. The Telegraph’ın haberine göre, kamu hizmetlerinde verimliliği artırmak amacıyla memurların performansı daha sıkı denetlenecek ve yetersiz görülen çalışanlar meslekten ihraç edilecek. Bu gelişme, kamu çalışanları ve sendikalar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.
İŞTEN ÇIKARMA SÜRECİ BAŞLATILACAK
İngiltere’de kamu çalışanlarının performans kriterleri yeniden düzenleniyor. Hükümet, özellikle düşük verimlilik gösteren memurları belirleyerek gerekli adımları atmayı hedefliyor. Yeni sistem, kamu hizmetlerinin kalitesini artırmayı ve vatandaşlara daha etkin hizmet sunmayı amaçlıyor. Yeni düzenlemeye göre, görevlerini yeterince yerine getiremeyen memurlar tespit edilecek. Performans düşüklüğü yaşayan çalışanlar için uyarı ve iyileştirme süreçleri uygulanacak. Verimlilik artışı sağlanamazsa işten çıkarma süreci başlatılacak.
HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA GELDİ
İngiltere hükümeti, bu düzenlemenin kamu hizmetlerini daha etkin hale getirmek amacıyla yapıldığını vurguladı. Yetkililer, "Vatandaşlardan toplanan vergilerin en verimli şekilde kullanılması gerekiyor. Bu nedenle kamu çalışanlarının yüksek performans göstermesi elzemdir." ifadelerini kullandı.
SENDİKALAR VE KAMU ÇALIŞANLARI TEPKİLİ
Sendikalar ve kamu sektörü çalışanları, alınan karara sert tepki gösterdi. Sendika temsilcileri, performans denetimlerinin çalışanlar üzerindeki baskıyı artıracağını ve iş güvencesini tehlikeye atacağını belirtiyor. Uygulamanın nasıl hayata geçirileceği konusunda tartışmalar devam ederken, sendikalar sürecin adil bir şekilde yürütülmesi için müzakerelerin sürdürülmesi gerektiğini vurguluyor. Yeni sistemin ne zaman yürürlüğe gireceği ve nasıl uygulanacağı ise merakla bekleniyor.