Kamuda Yeni Dönem Başlıyor: O Memurların Hepsi Meslekten İhraç Edilecek

İngiltere’de kamu sektöründe köklü bir değişiklik planlanıyor. Hükümet, düşük performans sergileyen memurların görevden alınmasını sağlayacak yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. The Telegraph’ın haberine göre, kamu hizmetlerinde verimliliği artırmak amacıyla memurların performansı daha sıkı denetlenecek ve yetersiz görülen çalışanlar meslekten ihraç edilecek. Bu gelişme, kamu çalışanları ve sendikalar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.