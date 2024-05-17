'Kamuda tasarruf' genelgesinde dikkat çeken Togg detayı

Mehmet Şimşek ve Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı 'kamuda tasarruf' kararları, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 11 maddelik genelge olarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgeyle ilgili mevzuatta belirtilen makam ve hizmetler haricinde, hibe dahil her ne şekilde olursa olsun yabancı menşeli taşıt kullanılamayacak. Yabancı menşeli taşıtlarda ise en az yüzde 40 yerli katkı payı şartı aranacak.

Ekonomim'in aktardığı habere göre, tasarruf genelgesiyle daha önce kamuoyuna duyurulduğu şekliyle kamu kurumlarına 3 yıl süreyle yeni taşıt alınamayacak.

Savunma ve güvenlik hizmetleri için ihtiyaç duyulan taşıtlarla ambulans, itfaiye araçları acil ve zorunlu hallerle sınırlı olmak üzere bu yasaktan istisna olacak.

İhtiyaç fazlası olan taşıtlar ise tasfiye edilmek veya ihtiyacı olan kamu kurumlarına devredilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirilecek.

TOGG DIŞINDA TAŞIT ALIMI YASAK

Genelgeyle birlikte kamu taşıtlarının yerli ve milli elektrikli taşıtlara dönüştürülmesi amacıyla; kullanımdaki taşıtların tasfiye edilmesi şartıyla elektrikli araç (Togg) satın alınabilecek.

Belediye başkanları sadece işe gidip gelirken makam aracı kullanabilecek.

Çeşitli kamu görevlileri yanı sıra belediye başkanları, belediye genel sekreterleri ile genel müdürlerin makam aracı kullanımına da sınırlama getirildi. Buna göre bu görevdekiler makam araçlarını, evleriyle görev yerleri arasında sabah gidiş gelişlerde, binek veya station tipi taşıtlardan yararlanabilecekler.

Hizmet aracı olarak kullanılan taşıtlar, resmi hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla aynı kurumun birimleri arasında ayrım yapılmaksızın ve mümkün olduğu ölçüde güzergah birleştirmesi yapılarak kullanılacak.

1600 CC ALTINDAKİ TAŞITLAR TERCİH EDİLECEK

Genelge kapsamında satın alınmasına izin verilen taşıtlar, kullanım süresi ve maliyet analizleri dikkate alınarak, en ekonomik yöntemle temin edilecek. Hizmet aracı olarak kullanılacak taşıtlarda baz veya standart donanımlı, yerli ve elektrikli, binek ve station wagon cinsi taşıtlarda 1600 cc ve altındakiler tercih edilecek.

Taşıtların verimli kullanımı plaka bazında takip edilecek ve düzenli olarak kayıt altına alınacak.