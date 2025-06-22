Kamu İşçisine Zamda İkinci Teklif Tarihi Ne Zaman? Masadaki Zam Oranı Ortaya Çıktı

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13 Haziran’da yapılan ilk görüşmede TÜHİS, 2025 yılı için ilk 6 ayda %16, ikinci 6 ayda ise %8 zam teklif etmişti. 2026 yılı içinse ilk 6 ayda %7, ikinci 6 ayda %5 oranında zam önerilmişti. Ancak bu teklif, işçi kesimi tarafından yetersiz bulunarak reddedildi.

İŞÇİ TARAFININ TALEBİ YÜKSEK

Türk-İş ve Hak-İş, 27 Şubat’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sundukları ortak taleplerinde, günlük en düşük ücretin 1.800 TL’ye yükseltilmesini, 2025’in ilk 6 ayı için %50, ikinci 6 ayı için %25 zam yapılmasını ve bu oranlara ek olarak %10 refah payı verilmesini istemişti.

İKİNCİ TEKLİFTE ORANLAR YÜKSELEBİLİR

Kulis bilgilerine göre TÜHİS’in ikinci teklifinde 2025 yılı için ilk 6 ayda %20, ikinci 6 ayda ise %10 zam önerisi sunması bekleniyor. Ancak pazarlık sürecinde ilk 6 aylık artışın %25'e yaklaşabileceği, ikinci 6 ayda ise %11-12 bandına çıkılabileceği de konuşulan senaryolar arasında yer alıyor. Buna rağmen, bu rakamların teklif masasına tam haliyle yansımasının zor olduğu değerlendiriliyor.

TOPLANTI HAFTAYA YAPILACAK

TÜHİS ile işçi temsilcileri Türk-İş ve Hak-İş'in önümüzdeki hafta başında bir araya gelerek yeni teklifi değerlendirmesi bekleniyor. Sürecin seyrine göre anlaşma sağlanmazsa görüşmelerin uzaması ve grev ihtimalinin yeniden gündeme gelmesi söz konusu olabilir.

Kaynak: Haber Merkezi