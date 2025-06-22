Kamu İşçisine Zamda İkinci Teklif Tarihi Ne Zaman? Masadaki Zam Oranı Ortaya Çıktı

Kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ikinci teklif için geri sayım başladı. Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası’nın (TÜHİS), önümüzdeki hafta başında yeni bir teklif sunması bekleniyor.

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Kamu İşçisine Zamda İkinci Teklif Tarihi Ne Zaman? Masadaki Zam Oranı Ortaya Çıktı
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13 Haziran’da yapılan ilk görüşmede TÜHİS, 2025 yılı için ilk 6 ayda %16, ikinci 6 ayda ise %8 zam teklif etmişti. 2026 yılı içinse ilk 6 ayda %7, ikinci 6 ayda %5 oranında zam önerilmişti. Ancak bu teklif, işçi kesimi tarafından yetersiz bulunarak reddedildi.

İŞÇİ TARAFININ TALEBİ YÜKSEK

Türk-İş ve Hak-İş, 27 Şubat’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sundukları ortak taleplerinde, günlük en düşük ücretin 1.800 TL’ye yükseltilmesini, 2025’in ilk 6 ayı için %50, ikinci 6 ayı için %25 zam yapılmasını ve bu oranlara ek olarak %10 refah payı verilmesini istemişti.

Kamu İşçisine Zamda İkinci Teklif Tarihi Ne Zaman? Masadaki Zam Oranı Ortaya Çıktı - Resim : 1

İKİNCİ TEKLİFTE ORANLAR YÜKSELEBİLİR

Kulis bilgilerine göre TÜHİS’in ikinci teklifinde 2025 yılı için ilk 6 ayda %20, ikinci 6 ayda ise %10 zam önerisi sunması bekleniyor. Ancak pazarlık sürecinde ilk 6 aylık artışın %25'e yaklaşabileceği, ikinci 6 ayda ise %11-12 bandına çıkılabileceği de konuşulan senaryolar arasında yer alıyor. Buna rağmen, bu rakamların teklif masasına tam haliyle yansımasının zor olduğu değerlendiriliyor.

TOPLANTI HAFTAYA YAPILACAK

TÜHİS ile işçi temsilcileri Türk-İş ve Hak-İş'in önümüzdeki hafta başında bir araya gelerek yeni teklifi değerlendirmesi bekleniyor. Sürecin seyrine göre anlaşma sağlanmazsa görüşmelerin uzaması ve grev ihtimalinin yeniden gündeme gelmesi söz konusu olabilir.

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Kaynak: Haber Merkezi

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