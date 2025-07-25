Kamu İşçisine Zamda Flaş Gelişme: Türk-İş Açıkladı, Hükümet Teklifi Geri mi Çekti?

Hükümetin kamu işçisine zam teklifini geri çektiği iddiasına Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'dan yanıt geldi. Teklifi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığını işaret eden Ağar, "Bize böyle bir bilgi verilmedi. Devletin bakanına güvenmeyeceğiz de kime güveneceğiz? Devlet sözünden vazgeçer mi, geçmemeli "dedi.

Kamu İşçisine Zamda Flaş Gelişme: Türk-İş Açıkladı, Hükümet Teklifi Geri mi Çekti?
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Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin merakla beklediği, ocak ayından beri süren zam pazarlığında hükümet, cuma günü verdiği üçüncü ve son zam teklifini 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 17'den yüzde 24’e
çıkardı. Ancak hafta başından bu yana taraflar arasında ilerleme olmaması sonrasında dün hükümetin teklifini geri çektiği öne sürüldü.

'DEVLET SÖZÜNDEN DÖNMEMELİ'

Bu durum sonrası CNBC-e'ye konuşan Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, hükümetin teklifi geri çektiğine yönelik onlara gelen gelen resmi bir bilgi olmadığını belirterek "Devletin bakanına güvenmeyeceğiz de kime güveneceğiz? Devlet sözünden vazgeçer mi, geçmemeli. Verilen sözün peşindeyiz" ifadelerini kullandı.

Kamu İşçisine Zamda Flaş Gelişme: Türk-İş Açıkladı, Hükümet Teklifi Geri mi Çekti? - Resim : 1

Greve gitme konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Ramazan Ağar, geri adım atmayacaklarını belirterek "Canımız sıkkın, uzun zamandır toplu sözleşme yapıyorum. Bu kadar belirsizlik olur mu? Pazartesi günü Başkanlar Kurulu toplanacak. Kararımızı vereceğiz" dedi.

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Kaynak: CNBC-e

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