Kamu İşçilerine İlave Tediye Ödemesi! 700 Bin Kişinin Hesabına Bu Cuma Geçiyor

Kamu işçilerine her yıl toplam 52 günlük ikramiye ödemesi yapılıyor. Bu ödemenin 26 günü yılın ilk yarısında, kalan 26 günü de ikinci yarısında olmak üzere ödeniyor. Yılın ilk yarısına ait ödemeler Ocak ve Nisan aylarında yapılırken, ikinci yarı için ilk ödeme Haziran’da gerçekleşmişti. Şimdi ise kamuda çalışan yaklaşık 700 bin işçi yılın son ilave tediye (ikramiye) ödemesini alacak. 13 günlük ödeme yüz binlerce kamu işçisinin hesabına 13 Aralık Cuma günü geçecek.

TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?

İlave tediye ödemeleri işçinin maaşına göre değişiklik gösteriyor. Örneğin brüt 41 bin 358 TL maaş alan bir kamu işçisi 13 günlük ödeme olarak brüt 17.921 TL ödeme alacak. Vergi dilimi dikkate alındığında bu tutar 10.984 TL’ye inecek.

Ancak maden işletmelerinde ve yer altı işlerinde çalışan kamu işçileri için bu yıl yapılacak ilave tediyelerin tamamı 23 Aralık’ta ödenecek.

İLAVE TEDİYEYİ ALACAK KİŞİLER BELLİ OLDU

İlave tediye 6772 sayılı kanun kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde çalışanlar için geçerli. Bu ödemeden yararlanmak için kişinin kamu kurumunda işçi olarak çalışması, en az 1 yıl çalışma şartı ve iş akdinin devam etmesi gibi koşullar aranıyor.

TEDİYE ÖDEMESİ HESAPLAMASI

İkramiye hesaplamasında fazla mesai, çocuk ve evlilik primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri gibi kalemler dikkate alınmaz. Tediye hesabı yalnızca esas ücrete göre ödenir.

İKRAMİYELERE HACİZ GELEBİLİR Mİ?

Merak edilen bir diğer konu ise ilave tediyelere haciz uygulanıp uygulanmayacağı. Yargıtay kararlarıyla güvence altına alınan bu ödemeler haczedilemiyor. Bu nedenle borcu olan kamu işçileri de ilave tediyelerini tam olarak alabiliyorlar.

Kaynak: Takvim