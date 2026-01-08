Kamu İşçileri İkramiyelerini ne Zaman Alacak? İşte Ödeme Takvimi

Kamu işçilerinin merakla beklediği ilave tediye ödeme takvimi açıklandı. İkramiyeler 2026 yılında iki taksit halinde belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılacak.

Kamu İşçileri İkramiyelerini ne Zaman Alacak? İşte Ödeme Takvimi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kamu işçilerinin merakla beklediği ilave tediye ödeme tarihleri açıklandı. 2026 yılına ilişkin ödeme takvimi Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile netlik kazandı. Buna göre ikramiyeler yıl içinde iki taksit halinde hesaplara yatırılacak.

6772 sayılı Kanun kapsamında yer alan kurumlarda görev yapan kamu işçileri, ilave tediye ödemelerini belirlenen tarihlerde alacak. Kararla birlikte ödeme günleri resmen duyurulmuş oldu.

İLAVE TEDİYE TARİHLERİ AÇIKLANDI

Yapılan düzenlemeye göre 2026 yılında kamu işçilerine ödenecek ilave tediyenin ilk yarısı 26 Ocak tarihinde verilecek. İkinci yarı ödemesi ise 16 Mart’ta gerçekleştirilecek. Böylece kamu işçileri ikramiyelerini iki ayrı dönemde almış olacak.

YER ALTI İŞÇİLERİ İÇİN TEK TARİH BELİRLENDİ

Maden işletmelerinde yalnızca yer altı işlerinde çalışan kamu işçileri için ise farklı bir ödeme takvimi uygulanacak. Bu kapsamda yer altı işçilerinin 2026 yılına ait ilave tediyelerinin tamamı tek seferde 23 Aralık tarihinde ödenecek.

Açıklanan takvimle birlikte kamu işçilerinin ikramiye planlaması da netleşmiş oldu.

TEDİYE NEDİR?

Tediye, kamu kurumlarında belirli dönemlerde yapılan ödeme olarak bilinmektedir. Bu ödemeler kişilerin kıdemine bağlı değişkenlik göstermektedir. Her yıl ödeme yapılacak zaman aralığı da değişmektedir. Bu nedenle insanlar her yıl düzenli olarak tediye ödeme zamanını takip etmektedir.

Ev Sahibi de Kiracı da Rahatlayacak! Fahiş Artışlara Yasal KilitEv Sahibi de Kiracı da Rahatlayacak! Fahiş Artışlara Yasal KilitEkonomi

Kaynak: AA

Ev Sahibi de Kiracı da Rahatlayacak! Fahiş Artışlara Yasal Kilit Ev Sahibi de Kiracı da Rahatlayacak! Fahiş Artışlara Yasal Kilit
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
2026 Perspektifinde Türkiye Ekonomisi! Bakan Mehmet Şimşek'ten Yeni Yıl Tablosu: Büyüme Güçlenecek, Enflasyon Gerileyecek 2026 Perspektifinde Türkiye Ekonomisi! Bakan Mehmet Şimşek: Büyüme Güçlenecek, Enflasyon Gerileyecek
ÇOK OKUNANLAR
Rize'de Kanlı Saldırı! Eski Belediye Başkan Yardımcısı Öldürüldü Rize'de Kanlı Saldırı! Eski Belediye Başkan Yardımcısı Öldürüldü
Lodos Kabusu Başladı! Meteoroloji Peş Peşe Uyardı: 65 İl İçin Tehlike Çanları Çalıyor Lodos Kabusu Başladı! Meteoroloji Peş Peşe Uyardı: 65 İl İçin Tehlike Çanları Çalıyor
Çiğ Sütte Yeni Rakam Belli Oldu Çiğ Sütte Yeni Rakam Belli Oldu
Aydın'da Cuma Çıkışında Domuz Etiyle Kavurma mı Dağıtıldı? Valilik Açıkladı, Gerçek Ortaya Çıktı Aydın'da Cuma Çıkışında Domuz Etiyle Kavurma mı Dağıtıldı? Valilik Açıkladı, Gerçek Ortaya Çıktı
Edirne'yi Şiddetli Sağanak Vurdu! Edirne'yi Şiddetli Sağanak Vurdu!