Kamu İşçileri İkramiyelerini ne Zaman Alacak? İşte Ödeme Takvimi

Kamu işçilerinin merakla beklediği ilave tediye ödeme tarihleri açıklandı. 2026 yılına ilişkin ödeme takvimi Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile netlik kazandı. Buna göre ikramiyeler yıl içinde iki taksit halinde hesaplara yatırılacak.

6772 sayılı Kanun kapsamında yer alan kurumlarda görev yapan kamu işçileri, ilave tediye ödemelerini belirlenen tarihlerde alacak. Kararla birlikte ödeme günleri resmen duyurulmuş oldu.

İLAVE TEDİYE TARİHLERİ AÇIKLANDI

Yapılan düzenlemeye göre 2026 yılında kamu işçilerine ödenecek ilave tediyenin ilk yarısı 26 Ocak tarihinde verilecek. İkinci yarı ödemesi ise 16 Mart’ta gerçekleştirilecek. Böylece kamu işçileri ikramiyelerini iki ayrı dönemde almış olacak.

YER ALTI İŞÇİLERİ İÇİN TEK TARİH BELİRLENDİ

Maden işletmelerinde yalnızca yer altı işlerinde çalışan kamu işçileri için ise farklı bir ödeme takvimi uygulanacak. Bu kapsamda yer altı işçilerinin 2026 yılına ait ilave tediyelerinin tamamı tek seferde 23 Aralık tarihinde ödenecek.

Açıklanan takvimle birlikte kamu işçilerinin ikramiye planlaması da netleşmiş oldu.

TEDİYE NEDİR?

Tediye, kamu kurumlarında belirli dönemlerde yapılan ödeme olarak bilinmektedir. Bu ödemeler kişilerin kıdemine bağlı değişkenlik göstermektedir. Her yıl ödeme yapılacak zaman aralığı da değişmektedir. Bu nedenle insanlar her yıl düzenli olarak tediye ödeme zamanını takip etmektedir.

Kaynak: AA