Kamu emekçilerinin yıllık enflasyonu belli oldu!

BES Genel Başkanı Adil Bahadır Berdicioğlu, BES Araştırma Merkezi’nin eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Berdicioğlu, "Eylül ayında kamu emekçilerinin yıllık genel enflasyonu yüzde 106,38; kamu emekçilerinin yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 129, 24 olarak gerçekleşmiştir. TÜİK, 2023 yılı eylül ayında TÜFE'de bir önceki aya göre yüzde 4, 75; bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık yüzde 61,53 artış gerçekleştiğini açıkladı. Büro Emekçileri Sendikası, kamu emekçilerini enflasyon sepeti araştırılmalarına göre ise TÜFE'de bir önceki aya göre yüzde 5,95; bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık 36,38 artış gerçekleşmiştir. Hükümetin kamu emekçilerine ikinci altı ay için reva gördüğü yüzde 6'lık zam TÜİK'in hesaplamalarına göre 2023 yılı temmuz eylül ayında yüzde 25,11 ile yüzde 19,11 puan gerisinde kalmıştır" dedi.

ÜCRETLERDE YÜZDE 24,54 PUANLIK KAYIP

"Sendikamızın hesaplamalarına göre ise 2023 yılı ikinci altı ayında emekçilerin enflasyonu yüzde 30,54 olmuştur" diyen Berdicioğlu, "Yani, kamu emekçileri 2023 yılı ücretlerine yüzde 24,54 puanlık enflasyon kaybına uğramıştır" ifadelerini kullandı.

"GIDA ENFLASYONU YÜZDE 129,24"

Berdicioğlu, "TÜİK, 2023 yılı eylül enflasyonunu yüzde 4,75 açıklarken, Büro Emekçileri Sendikası tarafından açıklanan kamu emekçileri enflasyon sepeti araştırmasına göre yüzde 5,95 olmuştur. Sendikamız BES tarafından açıklanan kamu emekçilerinin enflasyonu yıllık bazda, 2023 yılı eylül ayında yüzde 61,53 olan TÜİK enflasyonunun yüzde 44,85 puan üzerinde gerçekleşerek yüzde 106,38 olmuş. Yıllık gıda enflasyonu ise TÜİK rakamlarının yüzde 54,10 puan üzerinde tamı tamına yüzde 129,24 olmuştur" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem