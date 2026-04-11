Kamu Bankalarında 'Akraba Torpili'ne Set: Kredi Freni Geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu bankalarındaki kurumsal yönetim ilkelerini sıkılaştırıyor. Ziraat, Halkbank ve VakıfBank’ın genel kurullarında alınan kararla, yönetim kurulu üyelerinin ikinci dereceye kadar olan tüm akrabaları 'sınırlı kredi' kapsamına alındı.

Kamu Bankalarında 'Akraba Torpili'ne Set: Kredi Freni Geldi
Kamu bankalarında yönetim kademesi ve yakınlarına yönelik kredi kullanım standartları yeniden belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonunda 9 Nisan’da İstanbul’da toplanan kamu bankaları genel kurulları, şeffaflık adına kritik bir düzenlemeye imza attı.

'MAAŞIN 5 KATI' SINIRI

Mevcut Bankacılık Kanunu’na göre yönetim kurulu üyeleri, eşleri ve çocukları için geçerli olan sınırlama, artık ikinci derece akrabaları da (anne, baba, kardeş) kapsıyor.

Yapılan düzenlemeye göre bu kişiler, ilgili bankadan yönetim kurulu üyesinin aylık net ücretinin 5 katından fazla kredi kullanamayacak. Aylık net ücretin 3 katını aşan çek karnesi ve kredi kartı limitine sahip olamayacak.

ESNAF VE ÇİFTÇİ KREDİLERİ KAPSAM DIŞI

Vatandaşın mağduriyet yaşamaması adına, Hazine faiz destekli sübvansiyonlu krediler bu sınırlamanın dışında tutuldu. Ziraat Bankası üzerinden kullandırılan tarımsal krediler ile Halkbank aracılığıyla verilen esnaf kredileri, hak sahiplerinin erişimini engellememek amacıyla kısıtlama kapsamına dahil edilmedi.

BAKANLIKTAN 'ŞEFFAFLIK' VURGUSU

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu hamle kamu işletmelerinde kurumsal yönetim ilkelerini en üst seviyeye çıkarma stratejisinin bir parçası.

Karar, kamu kaynaklarının kullanımında hesap verebilirliği güçlendirirken, yönetim kademesindeki kişilerin yakınlarına sağlanabilecek ayrıcalıkların önüne geçmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA

