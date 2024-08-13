Kamu Alacakları İçin Yeni Karar: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kamu alacakları için gecikme zammı ve tecil faiz oranları yükseltildi. Karar, Resmi Gazetede yayımlandı.

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Kamu Alacakları İçin Yeni Karar: Resmi Gazete'de Yayımlandı

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,5'ten yüzde 4,5'e yükseltildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Tahsilat Genel Tebliği de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, amme alacaklarında yıllık yüzde 36 olarak uygulanan tecil faizi oranı 21 Mayıs'tan itibaren yüzde 48 olarak belirlendi.

21 Mayıs'tan itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık yüzde 48 tecil faizi uygulanacak.

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