Kampanya, Sıfır Otomobil Satışını Uçurmuştu! BDDK Endişe Veren Tabloyu Ortaya Koydu! Taşıt, Konut, İhtiyaç Kredilerinde Alarm

TAŞIT KREDİLERİNDE ENDİŞE VEREN TABLO

2024 başında taşıt kredilerinde takibe düşme oranı yüzde 0,15 olarak kaydedilmişti. Ancak bu oran da söz konusu dönemde yüzde 0,31’e yükseldi. Kredi hacmi sene başında 95 milyar TL’den 74 milyara kadar gerilese de takibe düşen kredi miktarı 142 milyon TL’den 227 milyon TL’ye yükseldi.