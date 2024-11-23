Kampanya, Sıfır Otomobil Satışını Uçurmuştu! BDDK Endişe Veren Tabloyu Ortaya Koydu! Taşıt, Konut, İhtiyaç Kredilerinde Alarm
Vatandaşların kredi ve kredi kartı borçları katlanarak devam ediyor. Takibe düşen sayısında endişe veren bir artış yaşanırken özellikle taşıt kredilerindeki durum dikkatlerden kaçmadı. Temmuz ayı ile başlayan sıfır otomobilde kampanya dönemi rekor araç satışı getirmeye hazırlanırken, kredi borçlarının takibinde de yükseliş yaşandı. İşte ihtiyaç kredisi, taşıt, konut kredisi ve kredi kartı borçlarında gelinen son nokta…
Kaynak: Ekonomi Gazetesi
Asgari ücret, emekli zammı ve memur maaş zammı dönemi yaklaşıyor ancak bir yandan da alım gücü eriyen vatandaşların kredi ve kredi kartı borçları alarm veriyor! Bu kapsamda kredi ve kredi kartı borçlarındaki artış oranı dikkat çekici boyutlara ulaştı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre konut kredilerinde takibe düşenler senenin başında yüzde 0,11 seviyesindeyken, 15 Kasım itibarıyla yüzde 0,14’e sınırlı bir artış yaşadı.
TAŞIT KREDİLERİNDE ENDİŞE VEREN TABLO
2024 başında taşıt kredilerinde takibe düşme oranı yüzde 0,15 olarak kaydedilmişti. Ancak bu oran da söz konusu dönemde yüzde 0,31’e yükseldi. Kredi hacmi sene başında 95 milyar TL’den 74 milyara kadar gerilese de takibe düşen kredi miktarı 142 milyon TL’den 227 milyon TL’ye yükseldi.
Öte yandan Türkiye’de otomotiv pazarı yapılan tüm tahminleri alt üst ederek yeniden tarihi rekor kırmaya hazırlanıyor. 10 ayın sonunda 947 bin adedi geçen otomobil ve hafif ticari araç satışları, son iki ayda markaların yapacağı agresif kampanyaların etkisiyle 1 milyon 250 bin adet seviyesini görebilir.
İHTİYAÇ KREDİLERİNDE TAKİBE DÜŞENLER GÜNDEN GÜNE ARTIYOR
Geçim sıkıntısının en net etkisi ihtiyaç kredilerinde görüldü. Yılbaşından bu yan ihtiyaç kredilerinde yüzde 35’lik artış yaşanırken, takibe düşen kredi oranı yüzde 68’lik bir sıçrama yaptı. Sene başında yüzde 3 olan takibe düşme oranı sadece 15 Kasım haftasında yüzde 3,73’e çıktı. Son 1 haftada takibe düşenler yüzde 3,5 artışla 1 milyar 674 milyon TL oldu.
KREDİ KARTLARINDA DA DURUM DEĞİŞMEDİ
Kredi kartlarındaki harcamalar yıl başında 1 trilyon 173 milyar TL seviyelerindeyken, 15 Kasım haftasında yüzde 43 artışla 1 trilyon 676 milyara çıktı. Takibe düşenlerdeki değişim de yıl başında 16 milyarlık harcamadan yüzde 202 oranında artışla 48 milyar 484 milyona çıktı. Kredi kartlarında takip oranı yüzde 1,37’den yüzde 2,89’e yükseldi. Sadece 1 haftada takibe düşenlerde artış yüzde 3,48 oldu.