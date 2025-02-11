Kalyon PV'nin Halka Arz Süreci Tamamlandı
Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. (Kalyon PV), halka arz talep toplama sürecinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. tarafından yönetilen halka arz, 5-6-7 Şubat tarihlerinde pay başına 70,30 TL sabit fiyatla gerçekleşti. Şirketin halka açıklık oranı yüzde 11,26 olurken, halka arzın toplam büyüklüğü 3,3 milyar TL olarak belirlendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Kalyon PV’nin halka arzında toplam 46.334.639 TL nominal değerinde pay satışa sunuldu. Halka arz, yurt içi bireysel yatırımcılar, yüksek başvurulu yatırımcılar ve yurt içi ile yurt dışı kurumsal yatırımcılardan büyük ilgi gördü. Yüksek başvurulu yatırımcılardan 4,48 kat, yurt içi bireysel yatırımcılardan 0,88 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 1,24 kat, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan ise 1,26 kat talep toplandı. Toplamda 290.801 yatırımcı, halka arzda yer alma fırsatı buldu.
BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAYACAK
Halka arz edilen şirket payları, 13 Şubat 2025 tarihinde Borsa İstanbul’da “KLYPV” kodu ile işlem görmeye başlayacak.
Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli, halka arz sürecine gösterilen yoğun ilgiyi değerlendirdi. Şeherli, Avrupa'nın ilk 'dikey entegre' güneş paneli üretim tesisi olma özelliğine sahip Kalyon PV'nin, halka arzda önemli bir aşamayı başarıyla geride bıraktığını belirtti. Yurt içi ve yurt dışı yatırımcılardan gelen yoğun talebin, şirketin vizyonuna olan güvenin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Şeherli, yatırımcılara teşekkürlerini iletti.
GELECEĞE YATIRIM
Kalyon PV, Türkiye'nin enerji alanındaki dışa bağımlılığını azaltmayı, yüksek teknolojili üretimi geliştirmeyi ve ihracatı artırmayı hedefliyor. Şirket, bu hedeflerle 85 milyon vatandaşın ortak gurur kaynağı olmayı amaçlıyor. Halka arz sürecindeki güçlü talep, bu hedeflere duyulan güveni ortaya koyarken, Kalyon PV yatırımlarını sürdürerek, ülkeye ve yatırımcılara değer katmayı hedefliyor.