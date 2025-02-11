Kalyon PV'nin Halka Arz Süreci Tamamlandı

BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAYACAK

Halka arz edilen şirket payları, 13 Şubat 2025 tarihinde Borsa İstanbul’da “KLYPV” kodu ile işlem görmeye başlayacak.

Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli, halka arz sürecine gösterilen yoğun ilgiyi değerlendirdi. Şeherli, Avrupa'nın ilk 'dikey entegre' güneş paneli üretim tesisi olma özelliğine sahip Kalyon PV'nin, halka arzda önemli bir aşamayı başarıyla geride bıraktığını belirtti. Yurt içi ve yurt dışı yatırımcılardan gelen yoğun talebin, şirketin vizyonuna olan güvenin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Şeherli, yatırımcılara teşekkürlerini iletti.