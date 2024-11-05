Kalorifer Peteğinin Arkasına Bunu Yapıştırınca Oda Hamam Gibi Isınıyor
Kış aylarının gelmesiyle birlikte kalorifer peteklerinde uygulayacağınız bu yöntem hem faturadan tasarruf ettirecek hem de evinizi hamam gibi sıcak yapacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Soğuk havaların başlamasıyla birlikte evlerde kaloriferler yanmaya başladı. Isıtma masraflarını en aza indirgemek ve daha verimli tasarruf etmek isteyenler için bazı tasarruf yöntemleri önerisi ortaya çıktı. Özellikle kalorifer peteklerinin daha fazla ısıtması için uygulanan bu yöntem, hem düşük fatura planlamak isteyenlerin hem de sıcak bir kış geçirmek isteyenlerin dikkatini çekiyor.
Bu pratik yöntem için alüminyum folyoyu ince bir karton veya tahtaya sararak, hazırladığınız malzemeyi peteklerin arkasına yerleştirmeniz yeterlidir. Bu şekilde ısı, duvarlardan dışarı çıkmanın yerine geri yansıtılıyor ve ortam ölçümü artırılıyor.
Böylece sıcaklık giderlerinin azaltılması mümkün oluyor, evde daha fazla ısınma sağlanıyor. Bu basit ama etkili yöntem, kış boyunca hem cebinizi rahatlatacak hem de ısınma hızınızı artıracak gibi görünüyor.