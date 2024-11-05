Kalorifer Peteğinin Arkasına Bunu Yapıştırınca Oda Hamam Gibi Isınıyor

Soğuk havaların başlamasıyla birlikte evlerde kaloriferler yanmaya başladı. Isıtma masraflarını en aza indirgemek ve daha verimli tasarruf etmek isteyenler için bazı tasarruf yöntemleri önerisi ortaya çıktı. Özellikle kalorifer peteklerinin daha fazla ısıtması için uygulanan bu yöntem, hem düşük fatura planlamak isteyenlerin hem de sıcak bir kış geçirmek isteyenlerin dikkatini çekiyor.