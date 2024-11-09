Kalıcı Yaz Saati Uygulaması Tasarruf Sağladı mı?

KENTLEŞME ORANI DİKKATE ALINDI

"Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerindeki kış saati uygulamasında da ülkelerin mümkün olduğunca en doğusundan geçen meridyen saatini tercih ettikleri görülmekte. Ülkemizde ise en uygun saat dilimi belirlenirken coğrafi konum, kentleşme oranı gibi göstergeler dikkate alındı. Bugün Paris, Berlin, Londra ve Amsterdam gibi şehirlerde gün doğumunun 07.00-07.30 saatleri arasında yaşandığı, okula başlama saatlerinin 08.00, mesai başlangıç saatlerinin ise 08.30 olduğu görülmekte."

Erdem, Türkiye'de ise Iğdır'da gün doğumunun yaklaşık 06.40'ta başladığını ve nüfusça ağırlık merkezi olarak kabul edilen Ankara'da güneşin yaklaşık 07.25’te doğduğunu belirterek, "İstanbul’da ise gün doğumu 07.37 olarak gerçekleşiyor. Mesai saatleri ise genel olarak 08.30'da başlamakta. Eğitim sistemimizde tekli öğretim 09.00-15.00 arasında uygulanmaktayken ikili öğretim 07.30-18.30 saatleri arasında gerçekleşiyor" dedi.

Türkiye'de il bazlı ders saati ve mesai başlangıç saatlerinin belirlenmesinde valiliklerin yetkili olduğunu anımsatan Erdem, "Mesai saatleri ve okullardaki ders saatleri ve planlanırken gün doğumu ve batımı saatleri ile toplumsal şartların göz önünde bulundurulması oldukça büyük önem taşıyor" diye konuştu.