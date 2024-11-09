Kalıcı Yaz Saati Uygulaması Tasarruf Sağladı mı?
Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanı Ahmet Erdem, Türkiye’de 2016’da kalıcı yaz saati uygulamasına geçilmesiyle birlikte bugüne dek 11 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandığını ve bunun 20 milyar liranın üzerinde bir maddi kazanç getirdiğini belirtti.
Kaynak: AA
Ahmet Erdem, Bakanlar Kurulu’nun 2016 yılında aldığı kararla yaz saati uygulamasının sabit hale getirildiğini ve bu sayede gün ışığından daha fazla yararlanma amacına yönelik önemli bir adım atıldığını vurguladı.
Uygulamanın faydalarını bilimsel olarak incelemek üzere İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından yürütülen araştırmalar sonucunda, sabit saat diliminin hem ekonomik hem de çevresel açıdan kayda değer katkılar sunduğu sonucuna ulaşıldığını ifade etti.
20 MİLYAR LİRA ÜZERİNDE TASARRUF
Erdem, saat değişikliklerinin insanlar üzerinde birçok etkisi olduğunu belirterek, "Bu araştırmalar ışığında sabit saat uygulamasının insanların hormonal dengesine olumlu katkı sağladığı görülüyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre sabit yaz saati uygulamasının başladığı 2016'nın ekim ayından bugüne 11 milyar kilovatsaat enerji karşılığı 20 milyar liranın üzerinde tasarruf sağlandı" ifadelerini kullandı.
AVRUPA'DA 1980'DE BAŞLADI
Erdem, Avrupa’da 1980'de hayata geçirilen kış saati uygulamasının kaldırılması amacıyla 2018 yılında Avrupa Parlamentosu'na teklif sunulduğunu hatırlattı ve dünya genelindeki saat değişim uygulamaları hakkında bilgi verdi.
Erdem, Japonya, Çin, Güney Kore, Hindistan, Arap Yarımadası ve bazı Güney Amerika ülkelerinin kış saati uygulamasını hiç kullanmadığını belirterek, bu bölgelerin gün ışığından maksimum düzeyde yararlanma odaklı bir saat sistemi tercih ettiğine dikkat çekti.
KENTLEŞME ORANI DİKKATE ALINDI
"Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerindeki kış saati uygulamasında da ülkelerin mümkün olduğunca en doğusundan geçen meridyen saatini tercih ettikleri görülmekte. Ülkemizde ise en uygun saat dilimi belirlenirken coğrafi konum, kentleşme oranı gibi göstergeler dikkate alındı. Bugün Paris, Berlin, Londra ve Amsterdam gibi şehirlerde gün doğumunun 07.00-07.30 saatleri arasında yaşandığı, okula başlama saatlerinin 08.00, mesai başlangıç saatlerinin ise 08.30 olduğu görülmekte."
Erdem, Türkiye'de ise Iğdır'da gün doğumunun yaklaşık 06.40'ta başladığını ve nüfusça ağırlık merkezi olarak kabul edilen Ankara'da güneşin yaklaşık 07.25’te doğduğunu belirterek, "İstanbul’da ise gün doğumu 07.37 olarak gerçekleşiyor. Mesai saatleri ise genel olarak 08.30'da başlamakta. Eğitim sistemimizde tekli öğretim 09.00-15.00 arasında uygulanmaktayken ikili öğretim 07.30-18.30 saatleri arasında gerçekleşiyor" dedi.
Türkiye'de il bazlı ders saati ve mesai başlangıç saatlerinin belirlenmesinde valiliklerin yetkili olduğunu anımsatan Erdem, "Mesai saatleri ve okullardaki ders saatleri ve planlanırken gün doğumu ve batımı saatleri ile toplumsal şartların göz önünde bulundurulması oldukça büyük önem taşıyor" diye konuştu.