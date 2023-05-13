Kalem kalem yeniden hesaplandı: İşte Memur ve memur emeklisinin zamlı maaşları!
Memur ve memur emeklilerinin maaş zammında enflasyon rakamları belirleyici olurken, gündemde maaşlarda artışa gidileceği yer almaya başladı. Bu kapsamda memur ve memur emeklilerinin temmuz ayında muhtemel maaşları kalem kalem yeniden hesaplandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verilerine göre ise, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,39 arttı, yıllık bazda TÜFE yüzde 43,68 oldu.
TÜİK'in nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından yılın ilk 4 ayına göre, SGK ve Bağ-Kur emeklisi için zam oranı yüzde 15,21 olurken, memur ve memur emeklisi için bu oran yüzde 13,08 olarak hesaplandı.
Ancak memur ve memur emeklisinin maaşlarında iyileştirme yapılması beklenirken temmuz ayında muhtemel maaşların yeni tutarın şu şekilde olması bekleniyor:
PROFESÖR MAAŞI
Yüzde 30 zam oranıyla en düşük profesör maaşı 44 bin 280 liraya, yüzde 40 oranla 47 bin 700 liraya, yüzde 50 zam oranıyla 51 bin 80 liraya yükselecek.