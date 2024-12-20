Kakao Tarihi Zirveyi Gördü! Kahvenin de Çikolatanın da Tadı Kaçtı

KAKAO ÜRETİMİNDEKİ ZORLUKLAR

Fildişi Sahili ve Gana'daki büyük kakao işleme tesislerinin, tohum maliyetlerini karşılayamamaları nedeniyle üretimi azaltma veya durdurma kararı alması, 2024 yılında kakao fiyatlarındaki rekor artışın bir diğer nedeni oldu. Kötü hava koşulları, bitki hastalıkları ve özellikle CSSVD virüsü gibi etmenler üretimi olumsuz etkiledi. Fildişi Sahili'nde kakao satışlarının kısıtlanması, arzın daha da daralacağı endişelerini güçlendirdi. Harmattan rüzgarlarının hasat üzerindeki olumsuz etkisi ve limanlara az miktarda ürün ulaşması da fiyatları yükselten faktörler arasında yer aldı.

Gana'da, mahsulün kalitesizliği nedeniyle 350 bin ton kakao çekirdeği teslimatının gelecek sezona erteleneceği haberleri, fiyatları daha da artırdı. İklim değişikliği, bitki hastalıkları ve yasa dışı altın madenciliği gibi nedenlerle Gana'nın kakao üretimi azalırken, çiftçilerin komşu ülkelere kakao kaçırdığı iddiaları da fiyat artışında etkili oldu. Batı Afrika'daki yetersiz yağışlar, kakao üretimi konusundaki endişelerin devam etmesine neden oldu.