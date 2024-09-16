Kahverengi Kokarca Böceği İle Büyük Mücadele: 300 Milyon Liralık 'Tuzak' Desteği
Kokarca böceğinin tarım için büyük tehlike oluşturması nedeniyle Samsun'da harekete geçildi.
Kaynak: İHA
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, fındık üreticilerine büyük zarar veren kahverengi kokarca böceği ile mücadelede önlem alınmazsa, bir sonraki yıl Türkiye’nin en önemli çeltik üretim merkezlerinden biri olan Bafra Ovası’nda aynı zararlının çeltiklere de ciddi zarar verebileceği konusunda uyardı.
300 MİLYON LİRALIK TUZAK DESTEĞİ
Başkan Doğan, zararlı böcek ile etkin mücadele için 300 milyon TL’lik bir tuzak alımı yapacaklarını duyurdu.
Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı’nda konuşan Başkan Doğan, özellikle fındık üreticilerini zarara uğratan kahverengi kokarca böceği ile ilgili alınan önlemleri değerlendirdi.
Doğan, belediye olarak yaklaşık 300 milyon TL değerinde tuzak satın alacaklarını ve bu tuzakların, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne teslim edilerek, zararlı popülasyonun yüksek olduğu kırsal alanlarda kullanılacağını belirtti. Amaçlarının bu zararlıyı kontrol altına alarak, hem fındık hem de çeltik üretimini korumak olduğunu vurguladı.
Başkan Doğan, konuya ilişkin olarak, "300 milyon TL’lik bir tuzak alımı yapıyoruz" diyerek, bu desteğin mücadelede yardımcı olacağını belirtti.