Kahverengi Kokarca Böceği İle Büyük Mücadele: 300 Milyon Liralık 'Tuzak' Desteği

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, fındık üreticilerine büyük zarar veren kahverengi kokarca böceği ile mücadelede önlem alınmazsa, bir sonraki yıl Türkiye’nin en önemli çeltik üretim merkezlerinden biri olan Bafra Ovası’nda aynı zararlının çeltiklere de ciddi zarar verebileceği konusunda uyardı.

300 MİLYON LİRALIK TUZAK DESTEĞİ

Başkan Doğan, zararlı böcek ile etkin mücadele için 300 milyon TL’lik bir tuzak alımı yapacaklarını duyurdu.

Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı’nda konuşan Başkan Doğan, özellikle fındık üreticilerini zarara uğratan kahverengi kokarca böceği ile ilgili alınan önlemleri değerlendirdi.