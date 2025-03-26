Kahve Devi İflasın Pençesinde! Şubeleri Tek Tek Kapatılıyor
Almanya’da uzun yıllardır faaliyet gösteren ve Türk tüketicilerin de yakından tanıdığı ünlü çikolata ve şekerleme markası Hussel, mali krizle karşı karşıya.
Kaynak: Haber Merkezi
Deutsche Confiserie Holding bünyesinde bulunan marka için iflas başvurusu yapıldığı bildirildi. Norderstedt Bölge Mahkemesi’ne yapılan başvuruyla, şirketin ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığı resmiyet kazandı.
300 ŞUBE KAPANMA TEHLİKESİ ALTINDA
Almanya genelinde hizmet veren yaklaşık 300 şubenin kapanma riski taşıdığı, bu durumun binlerce çalışanın geleceğini belirsiz hale getirdiği ifade ediliyor. Mahkeme tarafından iflas yöneticisi atanırken, Hussel'in içinde bulunduğu mali darboğazın aşılması için hukuki süreç başlatıldı.
PANDEMİNİN YARATTIĞI KRİZ AŞILAMADI
Hussel, Almanya'da kahve, çay ve şekerleme sektöründe önemli bir pazar payına sahip olmasına rağmen, 2021 yılında pandeminin neden olduğu ekonomik darbe sonrası toparlanmayı başaramadı. Markanın yaşadığı finansal sıkıntılar, son birkaç yıl içinde yapılan ikinci iflas başvurusunu gündeme getirdi.
Şirketin geleceği belirsizliğini korurken, çalışanların maaşlarının üç ay boyunca iflas yardımı kapsamında ödeneceği bildirildi. Sürecin nasıl şekilleneceği ise önümüzdeki dönemde netleşecek.