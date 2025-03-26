Kahve Devi İflasın Pençesinde! Şubeleri Tek Tek Kapatılıyor

PANDEMİNİN YARATTIĞI KRİZ AŞILAMADI

Hussel, Almanya'da kahve, çay ve şekerleme sektöründe önemli bir pazar payına sahip olmasına rağmen, 2021 yılında pandeminin neden olduğu ekonomik darbe sonrası toparlanmayı başaramadı. Markanın yaşadığı finansal sıkıntılar, son birkaç yıl içinde yapılan ikinci iflas başvurusunu gündeme getirdi.

Şirketin geleceği belirsizliğini korurken, çalışanların maaşlarının üç ay boyunca iflas yardımı kapsamında ödeneceği bildirildi. Sürecin nasıl şekilleneceği ise önümüzdeki dönemde netleşecek.