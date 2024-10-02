‘Kâğıda Önce Bir 24.058 TL'yi Yazacağız…’ Asgari Ücret Zammı İçin En Düşük Rakamı Böyle Verdi: Pazarlık Masasında Olacak Net-Brüt Asgari Ücreti Hesapladı

Asgari ücret zammı için iş dünyası, Orta Vadeli Program’daki (OVP) enflasyon hedeflerinin dikkate alınmasını talep ediyor. TGSD Başkanı Ramazan Kaya bu talebi dile getirirken, Ekonomi Gazetecisi Faruk Erdem asgari ücretin enflasyon oranlarına göre belirleneceğini vurguladı. Yıllık enflasyonun yüzde 41,5 olacağını öngören Erdem, asgari ücretin net 24.058 TL seviyesinden başlayıp 25.500 TL'ye kadar çıkabileceğini belirtti. Brüt ücretin işverene maliyeti ve birçok sosyal ödeme için önemine dikkat çekti.

Erdem, geçmiş yıllarda asgari ücret artışlarının yıllık enflasyon oranlarının 5-10 puan üzerinde yapıldığını hatırlatarak, 2024 yılı için en düşük enflasyon tahmininin yüzde 41,5 olduğunu belirtti. Buna göre, asgari ücretin brüt 28 bin 303 TL, net ise 24 bin 58 TL seviyesinden başlayarak belirleneceğini öngörüyor. Erdem, pazarlık masasında bu rakamların konuşulacağını, net rakamın ise 25 bin TL civarında olabileceğini ifade etti.

İşte Erdem’in açıklamalarından öne çıkan satırbaşları:

“Şimdiye kadar biz 6 aylık enflasyonlara baktık. Çünkü Temmuz’da bir artış yapıldı emeklilere ve memurlara. Şimdi Ocak’ta yapılacak. Dolayısıyla 6 aylık enflasyon burada önemli bir veri. Ama asgari ücrette yıllık enflasyona baktık. Çünkü Ocak’ta asgari ücret artırılarak 17 bin TL yapıldı ve bir yıldır bu uygulanıyor. Netice itibarıyla Ocak 2024'teki maaş, Aralık 2024'te de bu arkadaşlarımıza ödenecek. Arada ciddi bir enflasyonist bir ortam oldu.

“EN ÖNEMLİ REFERANS ENFLASYON”

Burada kurumların yıllık tahminlerine baktık. Yüzde 41,5'tan başlayıp yüzde 49'a kadar giden bu tahminlerle ‘asgari ücret kaç lira olabilir?’ diye... Emekli ve memur maaşlarını enflasyon belirliyor. Ama burada bir komisyon toplanıyor ve o komisyon pazarlık yapıyor. İşçiler, işverenler ve hakem olarak da hükümet. Dolayısıyla burada enflasyon direkt bir veri değil. Ama en önemli referans. Bugüne kadarki bütün asgari ücret artışlarına baktığınız zaman da hep yıllık enflasyonun 5-10 puan üzerinde yapılmış, yapılmaya da geliyor. O yüzden de yıllık enflasyonun burada önemli bir veri olacağını düşünüyorum.

“ASGARİ ÜCRET BURADAN BAŞLAYACAK” DİYEREK ORANI VERDİ

Burada tahminlerin en düşüğü OVP’den. Yüzde 41,5. Ben de diyorum ki madem en düşük tahmin bu, o zaman asgari ücret buradan başlayacak. Yani asgari ücretin rakam yazılacaksa önce bir 28.303 TL yazılacak, ondan sonra üstü tartışılacak diyorum. Her sene de böyle oldu. En düşük enflasyon tahminine göre brüt 28.303 TL, net de 24.058 TL. Yani pazarlık masasında enflasyon kaç oldu denilecek, yüzde 41,5 bekleniyor.

TESPİT KOMİSYONU ARALIK’TA TOPLANACAK

Komisyon toplandığında enflasyonu öğrenmiş olmayacağız. Aralık’ta toplanacak ocakta öğreneceğiz. Ama beklenti yüzde 41,5. O zaman kâğıda önce bir 24.058 TL'yi yazacağız, onun üstüne pazarlık başlayacak diye düşünüyorum. O yüzden de referans rakam o gibi görünüyor. 25.500 TL'ye kadar çıkıyor, net rakamdan bahsediyorum. Tabii öyle gözüküyor ki 24 bin TL ile 25 bin TL arasında yeni bir net rakam görebiliriz.

“ASGARİ ÜCRETTE BRÜT ÜCRET ÖNEMLİ”

Tabii burada brüt ücret önemli, niye önemli? Bunun işverene maliyeti önemli. Brüt ücret üzerinden prim ödeniyor. Brüt ücret önemli, niçin önemli? İşsizin de işsizlik maaşını, BAĞ-KUR’unun primini, genel sağlık sigortası primi ödeyenin ödeyeceği parayı, 65 yaş aylığı alan amcamızın gelir kriterini, her şeyi asgari ücret belirliyor. Burada asgari ücret deyip geçiyoruz ama 85 milyona dokunan bir ücretten bahsediyoruz. Ve bir geçim ücreti değil, yani onu da ben sık sık tekrarlıyorum. Biraz tekrar gibi oluyor ama bunu da anlatmam lazım. Bu bir geçim ücreti değil. 24 bin TL ile geçinin deme ücreti değil. Bu bir gösterge rakamı. Diyor ki bundan daha az maaş verme ve bu maaşla da primlerini, şunları, bunları hesaplayacağım ben diyor. Yani ekonominin, devletin aldığı ödemeler veya kendi yaptığı ödemelerin tamamı bu brüt maaşlar üzerinden hesaplanıyor asgari ücret. Dolayısıyla bir gösterge rakamı. İşverene de diyor ki bu rakamın üzerinde maaş ver, bundan daha az veremezsin zaten. O yüzden de bunu bir gösterge ücreti olarak görmek lazım."

Kaynak: A Para