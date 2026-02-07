Kafe ve Restoranlarda Yeni Uygulama: Zorunlu Ek Ücretler Yasaklandı Bu Kez O Ödemeler Eklendi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kafe ve restoranlarda uzun süredir tartışma konusu olan kuver ve servis ücreti uygulaması kaldırıldı. Tüketicilerden gelen yoğun şikayetlerin ardından Ticaret Bakanlığı’nın devreye girmesiyle birlikte, zorunlu ücretlendirme sona ererken işletmeler gönüllü bahşiş sistemine geçti.

30 Ocak Cuma günü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında, kuver, servis bedeli, masa ücreti gibi adlar altında tüketiciden ek ücret talep edilmesi yasaklandı. Düzenlemenin ardından birçok restoran, yurt dışında yaygın olarak uygulanan gönüllü bahşiş modelini hayata geçirdi.

HESAPTA ZORUNLU BEDEL YOK

Yeni sistemi uygulayan işletmeler, masaya gelen hesap fişine “Zorunlu kuver ve servis bedeli yoktur” notunu ekliyor. Ancak POS ekranında yüzde 8, 10 ve 15 gibi bahşiş oranları yer alıyor. Bu oranlar, müşterinin isteğine bağlı olarak seçilebiliyor ya da tamamen sıfırlanabiliyor.

Bahşişler doğrudan POS cihazı üzerinden alındığı için kayıt dışı ödeme riski de ortadan kalkıyor. Böylece hem işletmeler hem çalışanlar açısından yasal güvence sağlanırken, bahşiş tutarları da vergilendirilmiş oluyor.

MÜŞTERİLER DAHA OLUMLU YAKLAŞIYOR

Sektörde “gönüllü kuver” olarak da adlandırılan yeni sistem, eski zorunlu kuver uygulamasına kıyasla tüketiciler tarafından daha olumlu karşılanıyor. Müşteriler, ne kadar bahşiş bırakacaklarına kendilerinin karar vermesini adil buluyor.

TÜKETİCİ SADECE TÜKETTİĞİ ÜRÜNÜ ÖDEYECEK

Önceki uygulamada restoranlar, fiyat listesinde belirtilmesi şartıyla servis ücreti alabiliyor, bu durum bazı işletmeler tarafından yüzde 30’a varan ek bedellerle suistimal ediliyordu. Yeni düzenleme ile tüketiciler yalnızca sipariş ettikleri ve tükettikleri yiyecek ve içeceklerin bedelini ödeyecek.

Ayrıca, tüketicinin talebi olmaksızın masaya getirilen ve “aperatif” adı altında sunulan ürünler için de ücret talep edilemeyecek. Ticaret Bakanlığı, bahşişin tamamen gönüllülük esasına dayalı olduğunu ve hiçbir şekilde zorunlu hale getirilemeyeceğini özellikle vurguladı.

YÜKSEK CEZA UYARISI

Yeni yönetmelik uyarınca lokanta, kafe, restoran ve pastanelerde servis, kuver veya masa ücreti adı altında ek bedel alan işletmelere ağır yaptırımlar uygulanacak. Hesaba izinsiz servis bedeli ekleyen işletmelere 1 milyon 439 bin liraya kadar idari para cezası kesilebilecek.

Kaynak: Sabah