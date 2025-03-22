Kadınları Yarım Saat Sırtında Taşıyor, Ayda 90 Bin TL Kazanıyor! Tek Başına Yetişemiyor, Çalışacak Eleman Arıyor

Çin’in Şantung eyaletinde yer alan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Tai Dağı, sadece manzarasıyla değil, ilginç bir rehberlik hikayesiyle de gündemde. 26 yaşındaki Xiao Chen, bu dağda görev yapan bir turist rehberi. Ancak Chen’in işi, klasik rehberlik anlayışından oldukça farklı. Özellikle kadın turistler, dağın son 1.000 basamağında yorgun düşünce, Chen onları sırtında taşıyarak zirveye ulaştırıyor.

YARIM SAAT SIRTINDA TAŞIYOR

New York Post’un haberine göre Chen, normalde ziyaretçilere rehberlik yaparken ellerini tutarak onlara eşlik ediyor. Ancak yolculuğun sonuna doğru turistler yorulduklarında, bu rehberlik fiziksel desteğe dönüşüyor. Chen, müşterilerini yaklaşık yarım saat boyunca sırtında taşıyarak 1.532 metre yükseklikteki zirveye ulaştırıyor.