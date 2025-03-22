Kadınları Yarım Saat Sırtında Taşıyor, Ayda 90 Bin TL Kazanıyor! Tek Başına Yetişemiyor, Çalışacak Eleman Arıyor
Genç rehberin sıra dışı mesleği ona ayda 90 bin TL kazandırıyor. Özellikle kadın turistleri yarım saat boyunca sırtında taşıyan Xiao Chen, birlikte çalışacak yeni ekip arkadaşları arıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Çin’in Şantung eyaletinde yer alan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Tai Dağı, sadece manzarasıyla değil, ilginç bir rehberlik hikayesiyle de gündemde. 26 yaşındaki Xiao Chen, bu dağda görev yapan bir turist rehberi. Ancak Chen’in işi, klasik rehberlik anlayışından oldukça farklı. Özellikle kadın turistler, dağın son 1.000 basamağında yorgun düşünce, Chen onları sırtında taşıyarak zirveye ulaştırıyor.
YARIM SAAT SIRTINDA TAŞIYOR
New York Post’un haberine göre Chen, normalde ziyaretçilere rehberlik yaparken ellerini tutarak onlara eşlik ediyor. Ancak yolculuğun sonuna doğru turistler yorulduklarında, bu rehberlik fiziksel desteğe dönüşüyor. Chen, müşterilerini yaklaşık yarım saat boyunca sırtında taşıyarak 1.532 metre yükseklikteki zirveye ulaştırıyor.
AYLIK KAZANCI 90 BİN TL'Yİ BULUYOR
Günde iki kez dağa tırmanan genç rehber, gündüz tırmanışlarından 83 dolar, gece tırmanışlarından ise 54 dolar kazanıyor. Bu da Chen’in ay sonunda en az 90 bin TL’lik bir gelir elde etmesini sağlıyor. Özellikle turizmin yoğun olduğu dönemlerde kazancı 6.400 dolara (yaklaşık 243 bin TL) kadar çıkabiliyor. Yıllık ortalama geliri ise 42 bin doları (yaklaşık 1 milyon 571 bin TL) aşıyor.
Spor eğitimi alan Chen, hem fiziksel dayanıklılığını bu işte kullanıyor hem de ciddi bir gelir sağlıyor. Artan talep nedeniyle yalnız çalışmayı bırakan genç rehber, şimdilerde benzer hizmeti sunacak yeni ekip arkadaşlarıyla işini büyütüyor.
Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları Chen’in hem spor yapıp hem para kazanmasını takdir ederken, bazıları da uzun vadede diz sağlığının tehlikeye girebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.