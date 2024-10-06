Kadınlara Her Ay 11 Bin 339 Lira Para Desteği! Bakanlık Başvuru Şartlarını Açıkladı
Bakanlıktan milyonları ilgilendiren yeni bir yardım programı açıklandı. Kadınlara her ay 11 bin 339 lira para desteği verilecek. Peki kimler başvurabilir? İşte ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Çalışma hayatında kadınları desteklemek amacıyla yeni bir yardım programı başlatıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Avrupa Birliği işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, çalışan annelere aylık 11.370 TL tutarında bakıcı desteği sağlanacak. Bu destek, annelerin bakıcı masraflarını karşılamalarına yardımcı olmayı hedefliyor.
Proje kapsamında, SSK'lı olarak tam zamanlı çalışan annelere 12 ay boyunca her ay düzenli olarak 11.370 TL ödeme yapılacak. Destek ödemesi, çalışan kadınların iş hayatında kalmalarını kolaylaştırırken, çocuk bakımı yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.
Ankara, İstanbul ve İzmir pilot iller olarak belirlenirken, başvurular e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Yardımdan faydalanmak isteyen annelerin, SSK'lı olarak tam zamanlı çalışıyor olmaları ve çocuklarının 0-24 aylık olması gerekiyor. Ayrıca, anne ve çocuğun aynı adreste ikamet etmesi de şartlar arasında yer alıyor.
"Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi" Projesi, kadınların iş gücüne katılımını artırmayı ve kayıtlı bakıcı istihdamını teşvik etmeyi amaçlıyor. Projeye başvurmak isteyen anneler, e-Devlet üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir.