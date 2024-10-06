Kadınlara Her Ay 11 Bin 339 Lira Para Desteği! Bakanlık Başvuru Şartlarını Açıkladı

Ankara, İstanbul ve İzmir pilot iller olarak belirlenirken, başvurular e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Yardımdan faydalanmak isteyen annelerin, SSK'lı olarak tam zamanlı çalışıyor olmaları ve çocuklarının 0-24 aylık olması gerekiyor. Ayrıca, anne ve çocuğun aynı adreste ikamet etmesi de şartlar arasında yer alıyor.