Kadınlar El Ele Verdi, Ekmeklerini Çamurdan Çıkarıyorlar: Tanesini 1500 Liradan Satıyorlar!

FİYATI 1500 LİRADAN SATILIYOR

Samandağ'da yıllardır tandır üretimi yapan üç çocuk annesi Sibel Çatal (51), sürecin zahmetli ancak bir o kadar da değerli olduğunu vurguladı. Tandırın yapım aşamasına ve fiyatlarına değinen Çatal, şunları söyledi:

Tandırları yapmak için ilk olarak toprağı 15 ile 20 gün sulayıp, şeker gibi eritiyoruz. Çamuru 1 gün güneşte bekletip elekten geçiriyoruz. Toprağı havuzda 4 ile 5 saat beklettikten sonra keçi kılı ve saman ekliyoruz. Çamurla samanı yoğuruyoruz ve ondan sonra diğer yaptığımız çamuru pamuk ile karıştırıp sıva yapıyoruz. Çok yorucu bir iş, kadın başımıza çamurla uğraşıyoruz. Ekonomik olarak ailemize katkı sağlıyoruz. Üretilen tandırları ebatlarına göre 1000 ile 1500 TL arasında satıyoruz.