Kadınlar El Ele Verdi, Ekmeklerini Çamurdan Çıkarıyorlar: Tanesini 1500 Liradan Satıyorlar!
UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay, zengin mutfağıyla dünya çapında tanınıyor. Bölgenin lezzetleri, el yapımı tandırlardan çıkıyor. Kadınlar bu el yapımı tandırları 1500 liradan satıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
600'den fazla yemek ve tatlı çeşidine ev sahipliği yapan Hatay’da, sofraların vazgeçilmezi tandır ekmeği ise geleneksel yöntemlerle üretilen tandırlarda pişiriliyor. Kadınların el emeğiyle killi topraktan şekillendirdiği tandırlar, ekmeğe eşsiz bir tat katıyor.
EKMEKLERİNİ TANDIRDAN ÇIKARIYORLAR
Hatay'da özellikle Antakya ile Samandağ arasındaki kırsal bölgelerde neredeyse her evin önünde bir tandır görmek mümkün. Tandır yapımı için önce killi toprak samanla karıştırılıyor, ardından su eklenerek uzun süre yoğruluyor. Elde edilen çamur, kadınların maharetli ellerinde şekillendirilerek tandır haline getiriliyor. Kurutma ve sıvama aşamalarının ardından kullanılmaya hazır hale gelen bu tandırlar, tandır ekmeğinin lezzetini artırırken, kadınlara da ekonomik kazanç sağlıyor.
FİYATI 1500 LİRADAN SATILIYOR
Samandağ'da yıllardır tandır üretimi yapan üç çocuk annesi Sibel Çatal (51), sürecin zahmetli ancak bir o kadar da değerli olduğunu vurguladı. Tandırın yapım aşamasına ve fiyatlarına değinen Çatal, şunları söyledi:
Tandırları yapmak için ilk olarak toprağı 15 ile 20 gün sulayıp, şeker gibi eritiyoruz. Çamuru 1 gün güneşte bekletip elekten geçiriyoruz. Toprağı havuzda 4 ile 5 saat beklettikten sonra keçi kılı ve saman ekliyoruz. Çamurla samanı yoğuruyoruz ve ondan sonra diğer yaptığımız çamuru pamuk ile karıştırıp sıva yapıyoruz. Çok yorucu bir iş, kadın başımıza çamurla uğraşıyoruz. Ekonomik olarak ailemize katkı sağlıyoruz. Üretilen tandırları ebatlarına göre 1000 ile 1500 TL arasında satıyoruz.