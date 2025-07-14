Kadıköy, Beyoğlu, Beşiktaş, Esenyurt, Bakırköy, Fatih: İstanbul'da En Çok Kazandıran İlçeler Belli Oldu

İstanbul’da konut fiyatları uçuşta ama asıl sürpriz Anadolu Yakası’ndan geldi. Satılık konutta metrekare fiyatı 51 bin TL’yi aşarken, Anadolu Yakası'ndaki ilçeler yatırımcısına altından fazla kazandırdı… İşte en çok kazandıran ve kaybettiren semtler...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbul Konut
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Kadıköy, Beyoğlu, Beşiktaş, Esenyurt, Bakırköy, Fatih: İstanbul'da En Çok Kazandıran İlçeler Belli Oldu - Resim: 1

Faiz oranlarının yüksek seyretmesine rağmen konut piyasasında durgunluk yaşanmadı. Türkiye genelinde mayıs ayında 130 binin üzerinde konut satışı gerçekleşirken, bu rakam geçen yıla göre %17,6, bir önceki aya göre ise %10 artış gösterdi. TL bazlı yatırım araçlarından kazanç sağlayan bireysel yatırımcıların, bu getirileri konut piyasasına yönlendirdiği gözlemlendi.

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Kadıköy, Beyoğlu, Beşiktaş, Esenyurt, Bakırköy, Fatih: İstanbul'da En Çok Kazandıran İlçeler Belli Oldu - Resim: 2

KREDİLİ SATIŞLARDA SERT YÜKSELİŞ

Mayıs ayında ipotekli (kredili) konut satışlarında da ciddi bir artış yaşandı. Toplamda 19 bin 412 kredi destekli satış gerçekleşti. Bu satışlar aylık bazda %11,1, yıllık bazda ise %96 oranında artış kaydetti. Uzmanlara göre bu artışta, TCMB’nin yeniden faiz indirimi sinyalleri ve son dönemde konut fiyatlarındaki reel düşüş etkili oldu.

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Kadıköy, Beyoğlu, Beşiktaş, Esenyurt, Bakırköy, Fatih: İstanbul'da En Çok Kazandıran İlçeler Belli Oldu - Resim: 3

KONUT KREDİLERİNDE 585 MİLYAR TL BARAJI AŞILDI

BDDK’nın verilerine göre, konut kredilerinin toplam hacmi 585,7 milyar TL’ye ulaştı. Bir önceki haftaya göre 2,5 milyar TL'lik artış yaşandı. Yüksek faiz oranlarına rağmen kredi hacmindeki artış, konuta olan talebin hala güçlü olduğunu gösteriyor.

İSTANBUL'DA FİYAT ARTIŞI %28,1’DE KALDI

İstanbul’da konut fiyatları son 1 yılda %28,1 oranında artarak enflasyonun gerisinde kaldı. İstanbul genelinde metrekare bazında ortalama konut fiyatı Haziran 2025 itibarıyla 51 bin 229 TL'ye çıktı. Ancak ilçe bazında farklılıklar dikkat çekti.

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Kadıköy, Beyoğlu, Beşiktaş, Esenyurt, Bakırköy, Fatih: İstanbul'da En Çok Kazandıran İlçeler Belli Oldu - Resim: 4

ANADOLU YAKASI ZİRVEDE! EN ÇOK KAZANDIRAN 5 İLÇE

Haziran 2025 itibarıyla fiyat artışında başı çeken ilçeler şunlar oldu:

Kadıköy: %45,8

Pendik: %41,9

Maltepe: %41,6

Sultanbeyli: %41,5

Tuzla: %38,8

Bu veriler, en yüksek primlerin Anadolu Yakası’nda gerçekleştiğini ortaya koydu.

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Kadıköy, Beyoğlu, Beşiktaş, Esenyurt, Bakırköy, Fatih: İstanbul'da En Çok Kazandıran İlçeler Belli Oldu - Resim: 5

EN AZ KAZANDIRAN İLÇELER

Öte yandan İstanbul'da yıllık bazda en az fiyat artışı yaşanan ilçeler ise şöyle sıralandı:

Beyoğlu: %16,5

Esenler: %16,7

Fatih: %20,9

Sarıyer: %20,9

Şişli: %21,

Gaziosmanpaşa: %22,5

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Kadıköy, Beyoğlu, Beşiktaş, Esenyurt, Bakırköy, Fatih: İstanbul'da En Çok Kazandıran İlçeler Belli Oldu - Resim: 6

İSTANBUL'UN EN PAHALI VE EN UCUZ İLÇELERİ

Haziran 2025 itibarıyla İstanbul'da metrekare fiyatlarının en yüksek olduğu ilçeler:

Kadıköy: 136.111 TL

Sarıyer: 126.615 TL

Beşiktaş: 113.246 TL

Bakırköy: 99.005 TL

En uygun fiyatlı ilçeler ise şu şekilde:

Esenyurt: 27.400 TL

Sultangazi: 35.488 TL

Arnavutköy: 35.513 TL

Güngören: 37.375 TL

Yatırımcıların tercihi, değer kazancının yüksek olduğu Anadolu Yakası’na kayarken, fiyatların daha düşük seyrettiği ilçelerde ise potansiyel uzun vadeli kazanç fırsatları gündemde.

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