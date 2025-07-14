Kadıköy, Beyoğlu, Beşiktaş, Esenyurt, Bakırköy, Fatih: İstanbul'da En Çok Kazandıran İlçeler Belli Oldu
İstanbul’da konut fiyatları uçuşta ama asıl sürpriz Anadolu Yakası’ndan geldi. Satılık konutta metrekare fiyatı 51 bin TL’yi aşarken, Anadolu Yakası'ndaki ilçeler yatırımcısına altından fazla kazandırdı… İşte en çok kazandıran ve kaybettiren semtler...
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Faiz oranlarının yüksek seyretmesine rağmen konut piyasasında durgunluk yaşanmadı. Türkiye genelinde mayıs ayında 130 binin üzerinde konut satışı gerçekleşirken, bu rakam geçen yıla göre %17,6, bir önceki aya göre ise %10 artış gösterdi. TL bazlı yatırım araçlarından kazanç sağlayan bireysel yatırımcıların, bu getirileri konut piyasasına yönlendirdiği gözlemlendi.
KREDİLİ SATIŞLARDA SERT YÜKSELİŞ
Mayıs ayında ipotekli (kredili) konut satışlarında da ciddi bir artış yaşandı. Toplamda 19 bin 412 kredi destekli satış gerçekleşti. Bu satışlar aylık bazda %11,1, yıllık bazda ise %96 oranında artış kaydetti. Uzmanlara göre bu artışta, TCMB’nin yeniden faiz indirimi sinyalleri ve son dönemde konut fiyatlarındaki reel düşüş etkili oldu.
KONUT KREDİLERİNDE 585 MİLYAR TL BARAJI AŞILDI
BDDK’nın verilerine göre, konut kredilerinin toplam hacmi 585,7 milyar TL’ye ulaştı. Bir önceki haftaya göre 2,5 milyar TL'lik artış yaşandı. Yüksek faiz oranlarına rağmen kredi hacmindeki artış, konuta olan talebin hala güçlü olduğunu gösteriyor.
İSTANBUL'DA FİYAT ARTIŞI %28,1’DE KALDI
İstanbul’da konut fiyatları son 1 yılda %28,1 oranında artarak enflasyonun gerisinde kaldı. İstanbul genelinde metrekare bazında ortalama konut fiyatı Haziran 2025 itibarıyla 51 bin 229 TL'ye çıktı. Ancak ilçe bazında farklılıklar dikkat çekti.
ANADOLU YAKASI ZİRVEDE! EN ÇOK KAZANDIRAN 5 İLÇE
Haziran 2025 itibarıyla fiyat artışında başı çeken ilçeler şunlar oldu:
Kadıköy: %45,8
Pendik: %41,9
Maltepe: %41,6
Sultanbeyli: %41,5
Tuzla: %38,8
Bu veriler, en yüksek primlerin Anadolu Yakası’nda gerçekleştiğini ortaya koydu.
EN AZ KAZANDIRAN İLÇELER
Öte yandan İstanbul'da yıllık bazda en az fiyat artışı yaşanan ilçeler ise şöyle sıralandı:
Beyoğlu: %16,5
Esenler: %16,7
Fatih: %20,9
Sarıyer: %20,9
Şişli: %21,
Gaziosmanpaşa: %22,5
İSTANBUL'UN EN PAHALI VE EN UCUZ İLÇELERİ
Haziran 2025 itibarıyla İstanbul'da metrekare fiyatlarının en yüksek olduğu ilçeler:
Kadıköy: 136.111 TL
Sarıyer: 126.615 TL
Beşiktaş: 113.246 TL
Bakırköy: 99.005 TL
En uygun fiyatlı ilçeler ise şu şekilde:
Esenyurt: 27.400 TL
Sultangazi: 35.488 TL
Arnavutköy: 35.513 TL
Güngören: 37.375 TL
Yatırımcıların tercihi, değer kazancının yüksek olduğu Anadolu Yakası’na kayarken, fiyatların daha düşük seyrettiği ilçelerde ise potansiyel uzun vadeli kazanç fırsatları gündemde.