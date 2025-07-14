Kadıköy, Beyoğlu, Beşiktaş, Esenyurt, Bakırköy, Fatih: İstanbul'da En Çok Kazandıran İlçeler Belli Oldu

KREDİLİ SATIŞLARDA SERT YÜKSELİŞ

Mayıs ayında ipotekli (kredili) konut satışlarında da ciddi bir artış yaşandı. Toplamda 19 bin 412 kredi destekli satış gerçekleşti. Bu satışlar aylık bazda %11,1, yıllık bazda ise %96 oranında artış kaydetti. Uzmanlara göre bu artışta, TCMB’nin yeniden faiz indirimi sinyalleri ve son dönemde konut fiyatlarındaki reel düşüş etkili oldu.