Kaçırılmayacak Tapu Fırsatı Duyuruldu: Hazine Toprakları Satışa Çıktı! Üstelik İstanbul’un Dibinde

Sakarya Geyve Milli Emlak Şefliği tarafından Hazine’ye ait taşınmazlar satışa çıktı. Sudan ucuza arsa satışının detayları belli oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

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Kaçırılmayacak Tapu Fırsatı Duyuruldu: Hazine Toprakları Satışa Çıktı! Üstelik İstanbul’un Dibinde - Resim: 1

Geyve Milli Emlak Şefliği, Hazineye ait taşınmazları açık teklif usulüyle satışa sunuyor. 5 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşecek ihalede, Geyve ilçesindeki dört farklı taşınmaz alıcılarını bekliyor. İşte detaylar...

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Kaçırılmayacak Tapu Fırsatı Duyuruldu: Hazine Toprakları Satışa Çıktı! Üstelik İstanbul’un Dibinde - Resim: 2

SATIŞA SUNULACAK TAŞINMAZLAR

Burhaniye Mahallesi

Büyüklük: 6.078,16 metrekare

Nitelik: İmarsız taşınmaz

Tahmini Bedel: 4.870.000 TL

Geçici Teminat: 487.000 TL

İhale Tarihi ve Saati: 5 Aralık 2024, saat 10:30

Fındıksuyu Mahallesi

Büyüklük: 11.670,72 metrekare

Nitelik: Tarla

Tahmini Bedel: 3.745.000 TL

Geçici Teminat: 374.500 TL

İhale Tarihi ve Saati: 5 Aralık 2024, saat 10:45

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Kaçırılmayacak Tapu Fırsatı Duyuruldu: Hazine Toprakları Satışa Çıktı! Üstelik İstanbul’un Dibinde - Resim: 3

İhsaniye Mahallesi

Büyüklük: 2.836,46 metrekare

Nitelik: Ham toprak

Tahmini Bedel: 4.550.000 TL

Geçici Teminat: 455.000 TL

İhale Tarihi ve Saati: 5 Aralık 2024, saat 11:00

İlimbey Mahallesi

Büyüklük: 2.630,95 metrekare

Nitelik: Ham toprak

Tahmini Bedel: 3.950.000 TL

Geçici Teminat: 395.000 TL

İhale Tarihi ve Saati: 5 Aralık 2024, saat 11:15

İHALEYE KATILIM KOŞULLARI

Katılımcıların belirtilen geçici teminat bedelini Ziraat Bankası’ndaki ilgili hesaba yatırmaları gerekiyor.

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Kaçırılmayacak Tapu Fırsatı Duyuruldu: Hazine Toprakları Satışa Çıktı! Üstelik İstanbul’un Dibinde - Resim: 4

İHALEYE KATILMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

İkametgâh belgesi

T.C. kimlik numarası

Noter onaylı imza sirküleri

Ortak katılımlar için Ortak Girişim Beyannamesi

Posta yoluyla teklif göndermek mümkün ancak gecikme durumunda başvurular geçersiz sayılacak.

KDV'DEN MUAF OLACAK, YÜZDE 20 İNDİRİM YAPILACAK

KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak.

Taşınmazlar, satıştan itibaren 5 yıl boyunca emlak vergisinden muaf olacak.

Peşin ödeme yapılması durumunda satış bedelinden %20 indirim uygulanacak.

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Kaçırılmayacak Tapu Fırsatı Duyuruldu: Hazine Toprakları Satışa Çıktı! Üstelik İstanbul’un Dibinde - Resim: 5

İHALE BİLGİLERİ

İlan Sahibi: Geyve Milli Emlak Şefliği

İhale Usulü: Açık Teklif Usulü

İhale Tarihi: 5 Aralık 2024

Başlama Saati: 10:30

Yer: Geyve Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği

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