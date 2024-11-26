Kaçırılmayacak Tapu Fırsatı Duyuruldu: Hazine Toprakları Satışa Çıktı! Üstelik İstanbul’un Dibinde
Sakarya Geyve Milli Emlak Şefliği tarafından Hazine’ye ait taşınmazlar satışa çıktı. Sudan ucuza arsa satışının detayları belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Geyve Milli Emlak Şefliği, Hazineye ait taşınmazları açık teklif usulüyle satışa sunuyor. 5 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşecek ihalede, Geyve ilçesindeki dört farklı taşınmaz alıcılarını bekliyor. İşte detaylar...
SATIŞA SUNULACAK TAŞINMAZLAR
Burhaniye Mahallesi
Büyüklük: 6.078,16 metrekare
Nitelik: İmarsız taşınmaz
Tahmini Bedel: 4.870.000 TL
Geçici Teminat: 487.000 TL
İhale Tarihi ve Saati: 5 Aralık 2024, saat 10:30
Fındıksuyu Mahallesi
Büyüklük: 11.670,72 metrekare
Nitelik: Tarla
Tahmini Bedel: 3.745.000 TL
Geçici Teminat: 374.500 TL
İhale Tarihi ve Saati: 5 Aralık 2024, saat 10:45
İhsaniye Mahallesi
Büyüklük: 2.836,46 metrekare
Nitelik: Ham toprak
Tahmini Bedel: 4.550.000 TL
Geçici Teminat: 455.000 TL
İhale Tarihi ve Saati: 5 Aralık 2024, saat 11:00
İlimbey Mahallesi
Büyüklük: 2.630,95 metrekare
Nitelik: Ham toprak
Tahmini Bedel: 3.950.000 TL
Geçici Teminat: 395.000 TL
İhale Tarihi ve Saati: 5 Aralık 2024, saat 11:15
İHALEYE KATILIM KOŞULLARI
Katılımcıların belirtilen geçici teminat bedelini Ziraat Bankası’ndaki ilgili hesaba yatırmaları gerekiyor.
İHALEYE KATILMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER
İkametgâh belgesi
T.C. kimlik numarası
Noter onaylı imza sirküleri
Ortak katılımlar için Ortak Girişim Beyannamesi
Posta yoluyla teklif göndermek mümkün ancak gecikme durumunda başvurular geçersiz sayılacak.
KDV'DEN MUAF OLACAK, YÜZDE 20 İNDİRİM YAPILACAK
KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak.
Taşınmazlar, satıştan itibaren 5 yıl boyunca emlak vergisinden muaf olacak.
Peşin ödeme yapılması durumunda satış bedelinden %20 indirim uygulanacak.
İHALE BİLGİLERİ
İlan Sahibi: Geyve Milli Emlak Şefliği
İhale Usulü: Açık Teklif Usulü
İhale Tarihi: 5 Aralık 2024
Başlama Saati: 10:30
Yer: Geyve Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği