JTI Sigara Grubuna Zam: En Düşüğü 115 Lira Oldu
JTI sigara grubundaki ürünlere 10 lira zam yapıldı. Yarından itibaren geçerli olacak zamla birlikte grubun en düşük sigara fiyatı 115 liraya çıktı.
JTI sigara grubundaki ürünlere 10 lira zam yapıldı. Zamlı fiyatlar, 5 Ağustos itibarıyla (yarın) uygulanmaya başlayacak. Fiyatları Tekel Bayileri Dayanışma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından duyurdu.
İşte sigaraların zamlı fiyatları
Winston Slender Q Line: 120 lira
Winston Slender & Slender Long: 120 lira
Winston Dark Blue & Deep Blue: 120 lira
Winston: 125 lira
Winston Slims Q Line: 130 lira
Winston Slims: 130 lira
Winston Xsence: 130 lira
Camel Slims Q Line: 115 lira
Camel Slender: 115 lira
Camel Deep Blue: 115 lira
Camel Black & White: 120 lira
Camel Yellow & Brown: 120 lira
LD: 115 lira Ld Slims: 115 lira
Monte Carlo: 115 lira
Camel Yellow 100 (Gram) Sarmalık Kıyılmış Tütün Ürünü: 285 lira
Jti gurubuna 10 tl zam geldi hayırlı olsun #sigaraya #zamgeldi pic.twitter.com/EcCci48rrx— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) August 4, 2026
Kaynak: Haber Merkezi