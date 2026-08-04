JTI Sigara Grubuna Zam: En Düşüğü 115 Lira Oldu

JTI sigara grubundaki ürünlere 10 lira zam yapıldı. Yarından itibaren geçerli olacak zamla birlikte grubun en düşük sigara fiyatı 115 liraya çıktı.

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JTI Sigara Grubuna Zam: En Düşüğü 115 Lira Oldu
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JTI sigara grubundaki ürünlere 10 lira zam yapıldı. Zamlı fiyatlar, 5 Ağustos itibarıyla (yarın) uygulanmaya başlayacak. Fiyatları Tekel Bayileri Dayanışma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından duyurdu.

İşte sigaraların zamlı fiyatları

Winston Slender Q Line: 120 lira

Winston Slender & Slender Long: 120 lira

Winston Dark Blue & Deep Blue: 120 lira

Winston: 125 lira

Winston Slims Q Line: 130 lira

Winston Slims: 130 lira

Winston Xsence: 130 lira

Camel Slims Q Line: 115 lira

Camel Slender: 115 lira

Camel Deep Blue: 115 lira

Camel Black & White: 120 lira

Camel Yellow & Brown: 120 lira

LD: 115 lira Ld Slims: 115 lira

Monte Carlo: 115 lira

Camel Yellow 100 (Gram) Sarmalık Kıyılmış Tütün Ürünü: 285 lira

Kaynak: Haber Merkezi

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