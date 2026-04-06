JPMorgan'dan Korkutan Savaş Uyarısı... 'Enflasyonu Kalıcılaştırabilir'

JPMorgan Chase Üst Yöneticisi Jamie Dimon, İran’daki savaşın küresel ekonomi üzerinde kalıcı etkiler yaratabileceği uyarısında bulundu. Dimon, artan jeopolitik gerilimlerin petrol ve emtia fiyatlarında uzun süreli dalgalanmalara yol açabileceğini belirtti.

FAİZ RİSKİNE DE DİKKAT ÇEKTİ

Hissedarlara gönderdiği yıllık mektupta değerlendirmelerde bulunan Dimon, özellikle Orta Doğu’daki çatışmaların küresel tedarik zincirlerini yeniden şekillendirdiğine dikkat çekti. Bu durumun enflasyonu kalıcı hale getirebileceğini ifade eden Dimon, piyasaların şu anda öngördüğünden daha yüksek faiz oranlarının gündeme gelebileceğini söyledi.

Küresel risklerin yalnızca İran’la sınırlı olmadığını vurgulayan Dimon, Ukrayna’daki savaş, Çin ile artan gerilimler ve terör tehdidinin de ekonomik belirsizliği artırdığını dile getirdi. Buna rağmen ABD ekonomisinin dayanıklılığını koruduğunu, tüketici harcamalarının sürdüğünü ve şirketlerin genel olarak güçlü bir görünüm sergilediğini kaydetti.

Kaynak: AA