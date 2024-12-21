Jet Sosyete İçmek İçin Birbiriyle Yarışıyor: Kedi Dışkısından Yapılıyor, Dünyanın En Pahalı İçeceği Olarak Geçiyor

Endonezya'nın Bali adası, sadece kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda sıra dışı bir kahve deneyimiyle de dikkat çekiyor. Luwak kahvesi olarak bilinen bu içecek, dünyanın en pahalı ve en ilginç kahvelerinden biri olarak kabul ediliyor.



