Jet Sosyete İçmek İçin Birbiriyle Yarışıyor: Kedi Dışkısından Yapılıyor, Dünyanın En Pahalı İçeceği Olarak Geçiyor
Yüksek fiyatı ve sınırlı üretimi nedeniyle jet sosyetenin içmek için birbiriyle yarıştığı lüks içecek olan Luwak kahvesinin fiyatı dudak uçuklattı.
Kaynak: Haber Merkezi
Endonezya'nın Bali adası, sadece kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda sıra dışı bir kahve deneyimiyle de dikkat çekiyor. Luwak kahvesi olarak bilinen bu içecek, dünyanın en pahalı ve en ilginç kahvelerinden biri olarak kabul ediliyor.
MİSK KEDİSİNİN DIŞKISINDAN YAPILIYOR
Luwak kahvesi, adını Endonezya'da yaşayan palmiye misk kedisinden alıyor. Bu küçük hayvanlar, olgunlaşmış kahve meyvelerini yedikten sonra çekirdekleri sindirim sistemlerinden geçiyor. Çekirdekler, hayvanın sindirim enzimleriyle temas ederek benzersiz bir fermantasyon sürecine giriyor. Bu süreç, kahvenin tat profilini kökten değiştiriyor ve ona eşsiz bir lezzet kazandırıyor.
JET SOSYETE YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR
Luwak kahvesi, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda sıra dışı üretim süreciyle de jet sosyetenin ilgisini çekiyor. Luwak kahvesi, yüksek fiyatı ve sınırlı üretimi nedeniyle lüks bir içecek olarak kabul ediliyor. Bali'yi ziyaret eden birçok zengin turist, bu eşsiz kahve deneyimi için kafelerin önünde metrelerce kuyruk oluşturuyor. Luwak kahvesi, fincan başına yaklaşık 5 dolara satılıyor.
1 SAAT BOYUNCA ÖĞÜTÜLÜYOR
Luwak kahvesi üretimi oldukça zahmetli bir süreç. Öncelikle misk kedilerinin dışkılarından toplanan kahve çekirdekleri, özenle temizleniyor. Daha sonra güneşte kurutulan çekirdekler, kabuklarından ayrılıyor ve kavruluyor. En az 2 kilogram kahve çekirdeği için öğütme işleminin yaklaşık 1 saat kadar sürüyor. Bu süreç, kahvenin aromasını ve lezzetini belirleyen en önemli aşamalarından biri.
HAFİF MEYVEMSİ BİR TADI BULUNUYOR
Luwak kahvesi, diğer kahvelere göre daha yumuşak ve daha az acı bir tada sahip. Çikolata, karamel ve hafif meyvemsi notalar içeren zengin bir aroması bulunuyor. Bu eşsiz lezzet, kahveyi sevenlerin büyük ilgisini çekiyor.