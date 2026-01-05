Jeopolitik Gerilim Piyasayı Vurdu! Venezuela Krizi Sonrası Altın Yükselişte

ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’yu yakalamasının ardından artan jeopolitik gerilim, yatırımcıları güvenli liman altına yöneltti. Ons altın haftaya yüzde 2’yi aşan yükselişle başlarken gram altın yeniden 6 bin TL’nin üzerine çıktı.

Altın fiyatları alış ve satış tablosu, gerek yatırımcılar gerekse altın alım-satımı yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor.

ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’yu yakalamasının ardından küresel çapta artan jeopolitik gerilimler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen değerli metallere yöneltti. Bu gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket gözlendi. Haftanın ilk işlem gününde ons altın yüzde 2,1 değer kazanarak 4.420 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

GRAM ALTIN YENİDEN 6 BİNİ GEÇTİ

Gram altın da yeniden 6 bin TL barajını aştı. Peki, 5 Ocak 2026 itibarıyla 22 ayar bilezikten Cumhuriyet altınına, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları ve canlı takip tablosu…

Gram Altın
Alış: 6.088,4340 TL
Satış: 6.089,2230 TL

Ons Altın (Dolar)
Alış: 4.400,28
Satış: 4.401,35

Çeyrek Altın
Alış: 9.741,4900 TL
Satış: 9.955,8800 TL

Cumhuriyet Altını
Alış: 38.965,9800 TL
Satış: 39.701,7300 TL

Tam Altın
Alış: 41.502,00 TL
Satış: 41.901,00 TL

Yarım Altın
Alış: 19.424,23 TL
Satış: 19.913,93 TL

Ziynet Altını
Alış: 38.970,23 TL
Satış: 39.706,07 TL

Ata Altın
Alış: 41.655,39 TL
Satış: 42.714,34 TL

14 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 3.515,55 TL
Satış: 4.675,21 TL

22 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 5.808,27 TL
Satış: 6.082,23 TL

Gremse Altın
Alış: 103.436,00 TL
Satış: 104.751,00 TL

