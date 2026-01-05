Jeopolitik Gerilim Piyasayı Vurdu! Venezuela Krizi Sonrası Altın Yükselişte

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın fiyatları alış ve satış tablosu, gerek yatırımcılar gerekse altın alım-satımı yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor.

ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’yu yakalamasının ardından küresel çapta artan jeopolitik gerilimler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen değerli metallere yöneltti. Bu gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket gözlendi. Haftanın ilk işlem gününde ons altın yüzde 2,1 değer kazanarak 4.420 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

GRAM ALTIN YENİDEN 6 BİNİ GEÇTİ

Gram altın da yeniden 6 bin TL barajını aştı. Peki, 5 Ocak 2026 itibarıyla 22 ayar bilezikten Cumhuriyet altınına, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları ve canlı takip tablosu…

Gram Altın

Alış: 6.088,4340 TL

Satış: 6.089,2230 TL

Ons Altın (Dolar)

Alış: 4.400,28

Satış: 4.401,35

Çeyrek Altın

Alış: 9.741,4900 TL

Satış: 9.955,8800 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 38.965,9800 TL

Satış: 39.701,7300 TL

Tam Altın

Alış: 41.502,00 TL

Satış: 41.901,00 TL

Yarım Altın

Alış: 19.424,23 TL

Satış: 19.913,93 TL

Ziynet Altını

Alış: 38.970,23 TL

Satış: 39.706,07 TL

Ata Altın

Alış: 41.655,39 TL

Satış: 42.714,34 TL

14 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 3.515,55 TL

Satış: 4.675,21 TL

22 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 5.808,27 TL

Satış: 6.082,23 TL

Gremse Altın

Alış: 103.436,00 TL

Satış: 104.751,00 TL

Kaynak: Haber Merkezi