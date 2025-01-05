Japonların Asırlık Zenginliğinin Sırrı Bu 7 Soruda Gizli: Yapmadan Adım Atmıyorlar

JAPONLARIN TASARRUF İÇİN KENDİLERİNE SORDUĞU 7 SORU

Tasarruf ve harcama kararları alırken Japonların kendilerine yönelttiği bu sorular rehber niteliğinde. İşte Japonların zenginliğinin sırrı olan 7 soru:

-Bu olmadan yaşayabilir miyim?

-Mali durumuma göre bunu karşılayabilir miyim?

-Bunu gerçekten kullanacak mıyım?

-Bunun için yeterli alanım var mı?

-İlk olarak bunu nasıl fark ettim? (Bir reklam mı gördüm? Can sıkıntısıyla mı alışverişe çıktım?)

-Bugün genel ruh halim nasıl? (Sakin, stresli, kutlama havasında ya da kötü hissediyor muyum?)

-Bunu satın almayı düşünürken ne hissediyorum? (Mutlu, heyecanlı, ilgisiz? Bu duygu ne kadar sürecek?)