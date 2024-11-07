Japon Otomotiv Devinde Deprem: 9 Bin Çalışan İşten Çıkarılacak

ÜRETİM VE İŞ GÜCÜ AZALTIMI

Şirket, sürdürülebilir kârlılık ve nakit akışını güvence altına almak amacıyla 2026 mali yılına kadar yıllık 3,5 milyon araç satış hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda, üretim kapasitesinde yüzde 20’lik bir kesinti ve 9 bin kişilik iş gücü azaltımı gerçekleştirecek.

MALİYET DÜŞÜRME PLANI

Maliyetleri düşürmek, operasyonel giderleri azaltmak, varlık portföyünü sadeleştirmek ve araştırma-geliştirme yatırımlarına öncelik vermek için çeşitli adımlar atılacak. CEO Makoto Uchida, Kasım 2024 itibarıyla maaşının yüzde 50’sinden gönüllü olarak feragat edeceğini açıklarken, diğer yönetim kurulu üyelerinin de maaşlarında benzer kesintilere gitmesi bekleniyor.