Japon Otomotiv Devinde Deprem: 9 Bin Çalışan İşten Çıkarılacak
Japon otomotiv devi Nissan, küresel üretim kapasitesini yüzde 20 oranında azaltacağını ve dünya genelinde 9 bin çalışanını işten çıkarmayı planladığını duyurdu. Şirket, mali sıkıntılar ve yeniden yapılandırma sürecine ilişkin ayrıntıları paylaştı.
Kaynak: AA
Mali yılının ilk altı ayına ilişkin verileri açıklayan Nissan, 30 Eylül 2024’te sona eren dönemde konsolide net gelirinin 79,1 milyar yen düşüşle 5,98 trilyon yene gerilediğini bildirdi. İşletme kârı ise 303,8 milyar yen azalarak 32,9 milyar yene düştü. Şirketin net kârı 19,2 milyar yen olarak açıklandı. ABD'deki artan satış giderleri, stok yönetimi çabaları ve yükselen maliyetler, kârlılıktaki bu düşüşte önemli rol oynadı.
GELİR VE KÂR BEKLENTİLERİ REVİZE EDİLDİ
Nissan, 2024 mali yıl sonunda net satış gelirinin 14 trilyon yen yerine 12 trilyon 700 milyar yene, operasyonel kârın ise 500 milyar yen yerine 150 milyar yene düşmesini bekliyor. Net kâr hedefinin de ilerleyen dönemde güncellenebileceği belirtildi.
ÜRETİM VE İŞ GÜCÜ AZALTIMI
Şirket, sürdürülebilir kârlılık ve nakit akışını güvence altına almak amacıyla 2026 mali yılına kadar yıllık 3,5 milyon araç satış hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda, üretim kapasitesinde yüzde 20’lik bir kesinti ve 9 bin kişilik iş gücü azaltımı gerçekleştirecek.
MALİYET DÜŞÜRME PLANI
Maliyetleri düşürmek, operasyonel giderleri azaltmak, varlık portföyünü sadeleştirmek ve araştırma-geliştirme yatırımlarına öncelik vermek için çeşitli adımlar atılacak. CEO Makoto Uchida, Kasım 2024 itibarıyla maaşının yüzde 50’sinden gönüllü olarak feragat edeceğini açıklarken, diğer yönetim kurulu üyelerinin de maaşlarında benzer kesintilere gitmesi bekleniyor.