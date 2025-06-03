Japon Otomotiv Devi Şaşırttı! 5 Modeli İçin Kırmızı Alarm Verildi: 450 Bin Araç Geri Çağırılıyor

ÜCRETSİZ OLARAK YAPILACAK

Toyota yetkilileri, geri çağırma kapsamında yapılan tüm bakım ve onarım işlemlerinin ücretsiz olarak gerçekleştirileceğini duyurdu. Bunun yanı sıra, kontrol edilen araçlarda kablo demeti bağlantılarında paslanma veya aşınma gibi sorunlar tespit edilirse, ilgili parçaların da yenilenmesi sağlanacak.