Japon Otomotiv Devi Şaşırttı! 5 Modeli İçin Kırmızı Alarm Verildi: 450 Bin Araç Geri Çağırılıyor

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin (NHTSA) yaptığı incelemelerde, Toyota Tundra modellerine ilişkin bazı teknik sorunlar saptandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Japon Otomotiv Devi Şaşırttı! 5 Modeli İçin Kırmızı Alarm Verildi: 450 Bin Araç Geri Çağırılıyor - Resim: 1

Toyota, 2022 ile 2025 yılları arasında üretilmiş yaklaşık 450 bin Tundra aracı, geri çağırma listesine alındı. Belirlenen sorun, araçların geri vites lambalarında tespit edilen üretim kaynaklı bir hata. Uzmanlar, özellikle 2022 üretim bandından çıkan modellerin detaylı biçimde incelenmesi gerektiğini ifade etti.

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Japon Otomotiv Devi Şaşırttı! 5 Modeli İçin Kırmızı Alarm Verildi: 450 Bin Araç Geri Çağırılıyor - Resim: 2

ÜCRETSİZ OLARAK YAPILACAK

Toyota yetkilileri, geri çağırma kapsamında yapılan tüm bakım ve onarım işlemlerinin ücretsiz olarak gerçekleştirileceğini duyurdu. Bunun yanı sıra, kontrol edilen araçlarda kablo demeti bağlantılarında paslanma veya aşınma gibi sorunlar tespit edilirse, ilgili parçaların da yenilenmesi sağlanacak.

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Japon Otomotiv Devi Şaşırttı! 5 Modeli İçin Kırmızı Alarm Verildi: 450 Bin Araç Geri Çağırılıyor - Resim: 3

TACOMA, RAV4, COROLLA HYBRİD VE LEXUS'TA DA SORUNLAR VAR

Geri çağrılan modeller sadece Tundra ile sınırlı değil. 2024-2025 model Toyota Tacoma’larda fren sistemine dış ortamdan giren çamur ve kirin olumsuz etkiler yarattığı belirlendi. Bu durum frenleme performansında ciddi düşüşlere neden olabiliyor.

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Japon Otomotiv Devi Şaşırttı! 5 Modeli İçin Kırmızı Alarm Verildi: 450 Bin Araç Geri Çağırılıyor - Resim: 4

2024 model RAV4 ve 2025 model Lexus NX araçlarında ise montaj hatası sonucu gevşek bırakılan cıvataların, ön tekerleklerin yerinden ayrılmasına sebep olabileceği uyarısı yapıldı. Ayrıca, iki farklı nesle ait Corolla Hybrid modellerinde yazılım kaynaklı bir arıza nedeniyle fren pedalında sertleşme yaşanabileceği bildirildi.

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