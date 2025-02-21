Japon Devi Honda Harekete Geçti! Türkiye İçin Kararı Belli Oldu
Japon otomotiv üreticisi Honda, Türkiye’de üretim yapma planlarını gündemine aldı. Şirket, fizibilite çalışmalarına başladığını duyurdu ve nihai kararın önümüzdeki birkaç ay içinde açıklanması bekleniyor. Honda’nın üretim tesisi için özellikle Ege Bölgesi’nin öne çıktığı belirtiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Şubat 2025’te yürürlüğe giren yeni vergilendirme düzenlemesi, ithal motosiklet fiyatlarında ciddi artışlara neden oldu. Bazı modellerde %400’e varan vergi yükü, markaların fiyatlarını yukarı çekmesine yol açarken, stoktaki motosikletler için kademeli zam politikası izleyen firmalar da oldu. Yeni vergi düzenlemesi, yerli üretim yapan firmalar için avantaj sağlarken, sektörde üretim yatırımlarına yönelik beklentileri artırdı.
ÜRETİM İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Honda Türkiye, 2025 model PCX lansmanında Türkiye’de üretime yönelik sinyaller verdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, “Türkiye motosiklet pazarı küçümsenmeyecek bir büyüklüğe ulaştı. Yeni gümrük vergileri sonrası ithalatçı konumunda avantaj sağlamak için üretim fizibilite çalışmalarına başladık. Hangi model ve kapasiteyle üretim yapacağımızı yakında netleştireceğiz. Bir-iki ay içinde resmi açıklamayı yapmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.
TESİS İÇİN EGE BÖLGESİ GÜNDEMDE
Honda’nın üretim için hangi şehirde yatırım yapacağı henüz netleşmedi. Ancak sektörde Manisa ve İzmir’in, lojistik avantajları ve sanayi altyapısıyla öne çıktığı konuşuluyor.
MOTOSİKLET PAZARINDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ
Yeni vergi düzenlemesinin sektöre etkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan yetkililer, “Scooter segmenti Türkiye pazarında önemli bir paya sahip ve büyük ölçüde ithalata dayanıyor. Pazar araştırmalarımız devam ediyor, ancak %15-20 civarında bir daralma öngörüyoruz. Motosiklete olan ilgi sürse de fiyat artışlarının satışlara yansıması kaçınılmaz” açıklamasında bulundu.