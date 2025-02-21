Japon Devi Honda Harekete Geçti! Türkiye İçin Kararı Belli Oldu

MOTOSİKLET PAZARINDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Yeni vergi düzenlemesinin sektöre etkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan yetkililer, “Scooter segmenti Türkiye pazarında önemli bir paya sahip ve büyük ölçüde ithalata dayanıyor. Pazar araştırmalarımız devam ediyor, ancak %15-20 civarında bir daralma öngörüyoruz. Motosiklete olan ilgi sürse de fiyat artışlarının satışlara yansıması kaçınılmaz” açıklamasında bulundu.