Japon Devi Duyurdu: Taşınan Tek Kuruş Kira Ödemeyecek! Üstelik İşi de Hazır

KİRA YOK, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAR

Projede yaşayan sakinler, kira ödemeyecek ancak Toyota adına deneysel teknolojiler geliştirme çalışmalarına katkıda bulunacak. İlk etapta 100 kişiyle başlayacak olan şehir, ilerleyen dönemlerde sakinlerinin ailelerini ve evcil hayvanlarını da kabul ederek 2 bin 200 kişiye kadar genişleyecek.

Toyota CEO’su Akio Toyoda, bu projenin temel amacının “geleceğin teknolojilerini geliştirmek için bir laboratuvar görevi görmek” olduğunu belirtti. Toyoda, şehrin maddi bir kazanç sağlamasının beklenmediğini, ancak geleceğin yenilikçi teknolojilerinin bu projeden çıkacağına inandıklarını ifade etti.