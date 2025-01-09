Japon Devi Duyurdu: Taşınan Tek Kuruş Kira Ödemeyecek! Üstelik İşi de Hazır
Japon otomotiv devi Toyota, 10 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirdiği “Geleceğin Şehri” projesinde ilk aşamayı tamamladığını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Şirket, yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi için bir laboratuvar olarak tasarlanan bu projede, ilk sakinleri ağırlamaya hazır olduğunu açıkladı.
İLERİ TEKNOLOJİLERLE DONATILDI
Toyota’nın 2021 yılında Japonya’daki Fuji Dağı eteklerinde başlattığı ve “Dokuma Şehri” adı verilen proje, tamamen sıfır emisyonlu hidrojen yakıt hücrelerinden güç alan, ileri teknolojilerle donatılmış bir ekosistem üzerine inşa edildi. Şehir, 11 akıllı bina ile ilk aşamasını tamamladı.
KİRA YOK, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAR
Projede yaşayan sakinler, kira ödemeyecek ancak Toyota adına deneysel teknolojiler geliştirme çalışmalarına katkıda bulunacak. İlk etapta 100 kişiyle başlayacak olan şehir, ilerleyen dönemlerde sakinlerinin ailelerini ve evcil hayvanlarını da kabul ederek 2 bin 200 kişiye kadar genişleyecek.
Toyota CEO’su Akio Toyoda, bu projenin temel amacının “geleceğin teknolojilerini geliştirmek için bir laboratuvar görevi görmek” olduğunu belirtti. Toyoda, şehrin maddi bir kazanç sağlamasının beklenmediğini, ancak geleceğin yenilikçi teknolojilerinin bu projeden çıkacağına inandıklarını ifade etti.
‘YAŞANACAK BİR YERDEN DAHA FAZLASI’
Toyota, “Dokuma Şehri”nin sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda mucitlerin fikirlerini güvenli bir ortamda test edebileceği bir laboratuvar olacağını vurguladı. Şehirde, otonom araçlardan yapay zekâ destekli robotlara kadar birçok yenilikçi teknoloji denenecek.
Drone Destekli Güvenlik: Sakinler, geceleri güvenli bir şekilde evlerine dönebilmeleri için eşlik edecek dronlardan faydalanacak.
Robot Yardımcılar: Günlük işleri kolaylaştıran robotlar ve yaşlı kişilere destek sağlayan evcil hayvan robotları şehir yaşamında önemli bir yer tutacak.
Otonom Sürüş Teknolojileri: Şehirde test edilecek bir diğer teknoloji ise otonom sürüş sistemleri olacak.
“DOKUMA ŞEHRİ” ADININ ANLAMI
Toyota’nın kökenine atıfta bulunulan “Dokuma Şehri” adı, şirketin dokuma tezgâhı üretimiyle başladığı yıllara dayanıyor. Şehrin ilk sakinleri ise “Dokumacılar” olarak adlandırılacak.
UÇAN ROBOT TAKSİLER YOLDA
Toyota, şehirde 300’den fazla otomatik uçuş testini başarıyla tamamlayan sürücüsüz uçan robot taksileri de yakın zamanda hayata geçirmeyi planlıyor.
GELECEĞİN LABORATUVARI
Las Vegas’taki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) tanıtılan şehir, yapay zekâ teknolojisini kullanarak sakinlerin projelere sanal olarak erişimini de mümkün kılmayı hedefliyor. Toyota, bu şehrin yenilikçi fikirlerin güvenle test edilebileceği bir kuluçka merkezi olmasını amaçlıyor.
Toyota’nın “Dokuma Şehri” projesi, sürdürülebilirlik ve inovasyonun birleştiği, geleceğin şehir konseptine dair umut verici bir adım olarak dikkat çekiyor.