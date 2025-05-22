Jandarma Kuş Uçurmuyor, 7/24 Nöbet Tutuyor: Dokunana Anında 557 Bin TL Ceza Kesiliyor

Kayseri’de jandarma ekipleri, ters lale ve kır navruzu gibi nadir bitkileri korumak için gece gündüz nöbet tutuyor. Fotokapan ve dron destekli denetimlerde doğadan izinsiz bitki toplayanlara 557 bin TL’ye kadar ceza kesiliyor.

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Jandarma Kuş Uçurmuyor, 7/24 Nöbet Tutuyor: Dokunana Anında 557 Bin TL Ceza Kesiliyor

Kayseri’de, doğanın zenginliklerinden olan nadir bitki türleri jandarma ekiplerinin titiz takibi altında korunuyor. İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, şehrin dört bir yanında endemik bitkilerin zarar görmemesi için gece gündüz demeden devriye geziyor.

KIR NAVRUZU VE TERS LALE GİBİ NADİR TÜRLER KORUMA ALTINDA

Sultansazlığı Milli Parkı başta olmak üzere Koramaz ve Soğanlı Vadileri gibi doğal alanlarda görev yapan tim, özellikle kır navruzu ve ters lale gibi bölgeye özgü endemik bitki türlerinin korunmasına yönelik denetimlerini artırdı. Olumsuz hava koşullarına ve zorlu arazilere rağmen görevlerini sürdüren ekipler, hem karadan hem de havadan gözetleme yapıyor.

FOTOKAPAN VE DRONLA ANLIK TAKİP

Jandarma Kuş Uçurmuyor, 7/24 Nöbet Tutuyor: Dokunana Anında 557 Bin TL Ceza Kesiliyor - Resim : 1

Tim Komutanı Jandarma Başçavuş Serdar Albayrak, yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi vererek, “Kayseri İl Jandarma Komutanlığı olarak, çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik görevlerimizi, ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde sürdürüyoruz. Endemik türleri korumak için fotokapanlarla karadan, dronlarla ise havadan sürekli izleme yapıyoruz,” dedi.

KOPARAN YANDI: CEZA 557 BİN LİRA!

Albayrak, endemik bitkileri doğadan koparan ya da ticaretine kalkışanlara yönelik ağır yaptırımlar uygulandığını vurguladı. Çevre Kanunu’na göre doğadan izinsiz bitki toplayanlara 557 bin TL idari para cezası kesildiğini belirtti. Ayrıca bu tür bitkileri yasa dışı şekilde ticarete konu eden kişilere hem Türk Ceza Kanunu kapsamında adli işlem yapıldığını, hem de uygulanan idari cezanın 5 kat artırıldığını ifade etti.

Jandarma Kuş Uçurmuyor, 7/24 Nöbet Tutuyor: Dokunana Anında 557 Bin TL Ceza Kesiliyor - Resim : 2

7 MİLYON TL’LİK CEZA KESİLDİ

2024 yılı içerisinde çevreye ve hayvanlara yönelik işlenen suçlarla ilgili 314 olaya müdahale ettiklerini kaydeden Albayrak, şimdiye dek yaklaşık 7 milyon TL değerinde idari para cezası uygulandığını söyledi.
Sadece endemik bitkiler değil, çevre kirliliği, hayvana şiddet ve diğer doğa tahribatlarına yönelik de sıkı denetim uyguladıklarını belirten Albayrak, vatandaşları bu konuda bilinçlendirmek adına farkındalık çalışmaları da yürüttüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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