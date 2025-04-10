İzmir’deki Suriyeli Firma İflas Bayrağını Çekti! Dev Şirket Çıkmaza Girdi

GEÇEN YIL 76 FİRMA KONKORDATO TALEP ETTİ

Kağıt ürünleri üretimi yapan ve yaklaşık 10 yıldır faaliyet gösteren firmalar, Türkiye genelinde son dönemde hızla artan konkordato başvurularının son örneklerinden biri oldu. Öte yandan, geçtiğimiz 2024 yılı içerisinde İzmir’de en az 76 firmanın konkordato talebi kabul edildi.