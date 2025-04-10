İzmir’deki Suriyeli Firma İflas Bayrağını Çekti! Dev Şirket Çıkmaza Girdi

İzmir’in Torbalı ilçesinde faaliyet gösteren Suriyeli girişimcilere ait Fansa Dış Ticaret ve Fansa Kağıt firmaları için konkordato süreci başlatıldı. Ekonomik zorluklarla mücadele eden şirketlere, mahkeme tarafından 1 yıllık kesin mühlet tanındı.

Kaynak: Haber Merkezi

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İzmir’deki Suriyeli Firma İflas Bayrağını Çekti! Dev Şirket Çıkmaza Girdi - Resim: 1

İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen karar kapsamında, şirketlerin mali durumunu denetlemek üzere üç kişilik konkordato komiseri heyeti görevlendirildi. Komiserler, şirketin alacaklılarını borçlarını bildirmeleri yönünde çağrıda bulundu.

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İzmir’deki Suriyeli Firma İflas Bayrağını Çekti! Dev Şirket Çıkmaza Girdi - Resim: 2

GEÇEN YIL 76 FİRMA KONKORDATO TALEP ETTİ

Kağıt ürünleri üretimi yapan ve yaklaşık 10 yıldır faaliyet gösteren firmalar, Türkiye genelinde son dönemde hızla artan konkordato başvurularının son örneklerinden biri oldu. Öte yandan, geçtiğimiz 2024 yılı içerisinde İzmir’de en az 76 firmanın konkordato talebi kabul edildi.

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İzmir’deki Suriyeli Firma İflas Bayrağını Çekti! Dev Şirket Çıkmaza Girdi - Resim: 3

FANSA ÇIKMAZA GİRDİ

Fansa ailesi tarafından kurulan şirketler, Suriye’deki iç savaştan kaçarak İzmir’e yerleşen girişimciler tarafından kurulmuştu. Ancak ekonomik şartların ağırlaşmasıyla birlikte finansal zorluklar nedeniyle konkordato talebinde bulunmak zorunda kaldılar.

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