İzmir'de Yüz Güldüren Hasat: Rekor Verim Geldi Hedef 600 Milyon Dolar
İzmir'de Satsuma mandarin hasadı için önemli bir karar alındı. Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından oluşturulan "Satsuma Mandarin Çeşidinin Kesim İhraç Tarihlerinin Belirlenmesi Komisyonu," İzmir'e bağlı ilçelerdeki bahçelerde gerçekleştirdiği incelemeler sonucunda, Satsuma mandarin kesiminin 14 Ekim 2024'te, ihracatının ise 18 Ekim 2024'te yapılmasına izin verildi.
Kaynak: DHA
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye'nin yıllık 1,9 milyon ton mandalina üretimi ile dünyada en büyük üç üretici arasında yer aldığını belirtti. Uçak, Satsuma mandarin çeşidinin en çok tercih edilen mandalina türü olduğunu vurguladı.
Uçak, "Türkiye'nin mandalinası, hem iç piyasa hem de ihracat için yeterli seviyede. Tüm vatandaşlarımızı sonbahar ve kış mevsimlerinde sağlıklı kalmaları için günde 2-3 mandalina tüketmeye davet ediyoruz" dedi.
MANDALİNA İHRACATINDAKİ BAŞARILAR
Uçak, mandalina ihracatının narenciye ihracatının yüzde 52'sini oluşturduğunu belirterek, “2023 yılında Türkiye'nin yaş meyve sebze ürünleri ihracatında mandalina 576 milyon dolarlık bir değerle en çok ihraç edilen ürün oldu. 2023 yılında toplam narenciye ihracatının 1 milyar 112 milyon dolar olduğunu göz önünde bulundurursak, mandalina ihracatı önemli bir pay aldı. Satsuma mandalinanın ihracatı ise 2023 yılında 134 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2024'ün ilk dokuz ayında mandalina ihracatımız yüzde 3 artışla 235 milyon dolara yükseldi. Bu yıl sonunda mandalina ihracatını 600 milyon dolara, Satsuma mandalinasını ise 150 milyon dolara ulaştırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
REKOLTE VE KALİTE ARTIŞI
İzmir'de bu yıl 166 bin ton Satsuma mandalina üretimi beklediklerini ifade eden Uçak, İzmir Valiliği ve İzmir Tarım İl Müdürlüğü’nün mandalina üreticilerine sağladığı 24 bin Akdeniz meyve sineği tuzağının, zararlıların azalmasına katkı sağladığını belirtti. Uçak, “Mandalina kalitesi ihracat için uygun. Üreticilerin emeğinin karşılığını alacağı bir sezon olması için ihracatçılarımız çaba gösterecek” dedi.
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin, Ege Üniversitesi ile birlikte mandalinada kayıpları önlemek amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttüğünü de sözlerine ekleyen Uçak, kayıpların sebeplerini belirlediklerini ve bu kayıpları azaltmak için eğitim faaliyetleri gerçekleştireceklerini açıkladı.
İHRACATTA ÖNDE GELEN ÜLKELER
Satsuma mandalina ihracatında Rusya Federasyonu, 90 milyon dolarlık ihracatla birinci sırada yer alırken, onu 24 milyon dolarla Ukrayna ve 3,5 milyon dolarla Sırbistan takip etti. Türkiye, 2023 yılında 47 ülkeye Satsuma mandalina ihraç etti.