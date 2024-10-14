İzmir'de Yüz Güldüren Hasat: Rekor Verim Geldi Hedef 600 Milyon Dolar

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye'nin yıllık 1,9 milyon ton mandalina üretimi ile dünyada en büyük üç üretici arasında yer aldığını belirtti. Uçak, Satsuma mandarin çeşidinin en çok tercih edilen mandalina türü olduğunu vurguladı.

Uçak, "Türkiye'nin mandalinası, hem iç piyasa hem de ihracat için yeterli seviyede. Tüm vatandaşlarımızı sonbahar ve kış mevsimlerinde sağlıklı kalmaları için günde 2-3 mandalina tüketmeye davet ediyoruz" dedi.