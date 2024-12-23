İzmir'de Hasat Başlamadan Dalından Satıldı! Rusya, Ukrayna ve Almanya’ya İhraç Ediliyor
İzmir’in Gümüldür bölgesinde yetiştirilen mandalinalar, hasat başlamadan dalında satıldı. Çoğunlukla Rusya, Ukrayna ve Almanya’ya ihraç edilen bu ürünler, İzmirli üreticilerin yüzünü güldürdü. Mandalina üretiminde Türkiye, 2023 yılında 1,9 milyon tonluk üretimle dünyada üçüncü sırada yer aldı. İzmir’de ise 2024 sezonunda 45 bin 502 dekarlık alandan 152 bin 16 ton rekolte elde edilmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
İzmir’de üretilen mandalinalar arasında, çekirdeksiz ve kolay soyulabilen satsuma türü öne çıkıyor. İhracatta büyük talep gören bu tür, kaliteli yapısı ve dayanıklılığıyla özellikle dış pazarda tercih ediliyor. Sabahın erken saatlerinde bahçelerde başlayan hasat, çiftçiler ve işçiler için yoğun bir tempoda devam ediyor.
İHRACAT RAKAMLARI DİKKAT ÇEKİYOR
İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, mandalina ihracatının 18 Ekim’de başladığını ve bugüne kadar toplamda 22 milyon 708 bin 469 dolarlık gelir elde edildiğini açıkladı.
REKOLTE VE FİYATLAR ÜRETİCİYİ SEVİNDİRDİ
Menderes ilçesine bağlı Gümüldür Mahallesi’nde üretim yapan çiftçiler, bu yılki hasattan memnun. Gümüldürlü üretici Recep Filiz, 60 dönümde gerçekleştirdiği üretimin oldukça verimli geçtiğini belirtti.
Filiz, "Bu yıl rekolte ve ürün kalitesi çok iyi. Mandalinalarımı dalında kilogramı 15 liradan sattım. Adana’da rekoltenin düşük olması nedeniyle tüccarlar temmuz ayında Gümüldür’deki mandalinaları dalından satın aldı. Beklentimiz 10-12 lira arasında bir fiyatken, 15 liraya satılması bizi sevindirdi" dedi.