İzmir'de Hasat Başlamadan Dalından Satıldı! Rusya, Ukrayna ve Almanya’ya İhraç Ediliyor

İzmir’de üretilen mandalinalar arasında, çekirdeksiz ve kolay soyulabilen satsuma türü öne çıkıyor. İhracatta büyük talep gören bu tür, kaliteli yapısı ve dayanıklılığıyla özellikle dış pazarda tercih ediliyor. Sabahın erken saatlerinde bahçelerde başlayan hasat, çiftçiler ve işçiler için yoğun bir tempoda devam ediyor.