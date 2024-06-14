İzmir'de emeklilerden düşük bayram ikramiyesine 'siyah çelenkli' tepki

İzmir'de DİSK Emekli-Sen Ege Bölge Temsilciliği üyesi emekliler, düşük bayram ikramiyesi miktarına tepki olarak SGK İzmir İl Müdürlüğü önüne siyah çelenk bıraktı. SGK İzmir İl Müdürlüğü önünde yapılan açıklamada, emeklilerin gıda enflasyonunun yüzde 86,1 olduğu bir dönemde, milyonlarca emeklinin açlık sınırının altında aylıklara mahkum edildiği belirtildi.

Emekliler, "Adil, yeterli ikramiye; insan onuruna yakışır emeklilik!" taleplerini dile getirdi. Açıklamada, bayram ikramiyelerinin asgari ücretin altına düşmemesi için güncellenmesi gerektiği vurgulandı.

Emekliler, iktidarın gitmesini ve neşeyle bayramlarını torunlarıyla kutlayabilecekleri günlerin gelmesini istediklerini belirtti.

'BİZDEN ÇALDIKLARIYLA BAYRAM EDENLERİ GÖNDERCEĞİZ'

Emekliler, "İktidarın emeklilere reva gördüğü bu düzen, soframızdan dilim dilim ekmek eksilten, torunlarımızın bayram harçlıklarına göz koyan, günlerimizden, bayramlarımızdan, yaşamlarımızdan çalarak hayatta kalan bir düzendir. Bizlere reva görülenle yetinmeyecek; bizden çaldıklarıyla bayram edenleri göndereceğiz!" dedi.

Kaynak: AA