İzmir'de Ekmeğe Zam: 1 Nisan'dan İtibaren Geçerli Olacak

İzmir’de 200 gram ekmeğin fiyatı 15 TL’den 17,50 TL’ye yükseltildi. Yeni tarife 1 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacak.

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir'de 15 TL olan 200 gram ekmeğin fiyatına zam geldi. 1 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacak zamla birlikte daha önce 15 TL olan 200 gram ekmeğin 17,50 TL'den satılacağı açıklandı.

İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı, ekmeğe zammı 2025'in Aralık ayında talep ettiklerini ancak kabul edilmediğini aktararak, "Ekmeğin gramajını artırıp 20 TL olmasını talep ettik ancak 200 gramının 17,5 TL olmasında mutabık kaldık. Bu da sektöre can suyu oldu" dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler
İzmir Ekmek
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Altın Yeniden Atağa Geçti: Sert Düşüş Sonrası Güçlü Toparlanma! İşte 25 Mart Güncel Altın Fiyatları Altın Yeniden Atağa Geçti: Sert Düşüş Sonrası Güçlü Toparlanma! İşte 25 Mart Güncel Altın Fiyatları
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Ekonomi Yönetiminden Kritik Mesaj: Gereken Tedbirleri Almayı Sürdüreceğiz Ekonomi Yönetiminden Kritik Mesaj
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan Resmen İlan Edecek: Türkiye 1 Nisan'ı Bekliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Resmen İlan Edecek: Türkiye 1 Nisan'ı Bekliyor
Ünlü İsimlere 'Uyuşturucu' Operasyonu: Çok Sayıda İsim Hakkında Gözaltı Kararı Ünlü İsimlere 'Uyuşturucu' Operasyonu
ABD, İsrail ve İran Savaşında 26'ıncı Gün | İsrail'den İran ve Lübnan'a Yeni Hava Saldırılarına Onay İsrail'den İran ve Lübnan'a Yeni Hava Saldırılarına Onay
Erol Köse'nin Mafyaya mı Borcu Vardı? Arkadaşı İlker Koç'tan Dikkat Çeken Açıklama Erol Köse'nin Mafyaya mı Borcu Vardı? Arkadaşı İlker Koç'tan Dikkat Çeken Açıklama
Uyuşturucu Operasyonunda Yakalama Kararı Çıkmıştı: Hande Erçel'den İlk Açıklama Geldi Hande Erçel'den İlk Açıklama Geldi