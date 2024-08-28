'İzin Günü' Araştırması: Çalışanlar Artık Bunu Yapamıyor...

Eleman.net’in düzenlediği izin günleri anketinin sonucunda, çalışanların yüzde 73’ünün son bir yılda sosyalleşmeye ayırdığı bütçeyi azalttığı; yüzde 53’ünün son bir yılda tiyatro, konser, sinema gibi kültürel etkinliklere hiç katılmadığı görüldü.

Türkiye’nin mavi yaka ve ara kademede istihdam platformu Eleman.net, gerçekleştirdiği anket sonucunda çalışanların izin zamanlarına ve tatil tercihlerine dair verileri ortaya koydu. Eleman.net’in “Çalıştığınız işte haftada kaç gün izniniz var?” sorusunu çalışanların yüzde 55’i iki gün olarak cevapladı. Aynı soruya çalışanların yüzde 43’ü bir gün, yüzde 3’ü ise üç ve daha fazla gün yanıtını verdi.

ÇALIŞANLARIN ÇOĞUNLUĞU İZİN GÜNLERİNİ EVDE GEÇİRİYOR

Anketteki “İzin günlerinizde neler yapıyorsunuz?” sorusunu katılımcıların yüzde 49’u “Ailemle zaman geçiriyorum”, yüzde 30’u “Dinleniyorum/evde vakit geçiriyorum” diye cevapladı. Aynı soruda yüzde 10 “Arkadaşlarımla zaman geçiriyorum”, yüzde 6 “Spor, egzersiz yapıyorum” ve yüzde 5’i ise “Ek iş yapıyorum” yanıtını verdi.

EN BÜYÜK FAKTÖR GEÇİM MASRAFLARINDAKİ ARTIŞ

Eleman.net’in “Son bir yılda, izin günlerinizdeki sosyal faaliyetlerinizde ekonomi odaklı değişim yaşandı mı?” sorusunu çalışanların yüzde 73’ü “Evet, sosyalleşmeye ayırdığım bütçe azaldı” yanıtını verdi. Sosyal faaliyetlere katılımın değişimde rol oynayan başlıca faktörler sorulduğunda ise katılıcıların yüzde 53’ünden “Geçim masraflarındaki artış”, yüzde 26’sından “Sosyal faaliyetlerdeki maliyet artışı” ve yüzde 17’sinden “Birikim yapma isteği” yanıtı geldi.

Anketin “Son bir yıl içinde tiyatro, konser, sinema gibi kültürel etkinliklere kaç defa gittiniz?” sorusunu ise çalışanların yüzde 53’lük, ağırlıklı oranı “Hiç” şeklinde yanıtladı. Aynı soruya “5 ve altı” yanıtını verenlerin oranı yüzde 34, “5 ve üzeri” diyenlerin oranı ise yüzde 13 oldu.

Anket sonuçlarını değerlendiren Eleman.net CEO’su Levent Dicle, “Artan geçim masrafları her geçen gün çalışanların yaşam kalitesini düşürüyor. İş ve ev arasına sıkışan çalışanlar hem iş hayatındaki verimlerinden hem de sosyal sağlıklarından kayıp veriyor. Bu durum gerek iş yerlerinde gerek toplumsal alanlarda gerekse ev yaşantısında huzuru olumsuz yönde etkiliyor. Toplumsal olarak yaşadığımız birçok sorunun kaynağında da çalışanların yaşam kalitesindeki düşüş yer alıyor. Özellikle aile içi geçimsizlik, şiddet vakalarındaki artış gibi durumlarda çalışanların sosyal hayata katılımdaki eksiklik önemli rol oynuyor” diye konuştu.