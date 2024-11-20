İUP Başvurusu ile 116 Bin Liralık Gelir! Haftada Sadece 3 Gün Çalışarak O Parayı Kazanabilirsiniz: Milyonlara Kamuda İstihdam Fırsatı

İŞKUR’un iş gücü uyum programı (İUP) ile kamuda çalışma şansı elde edebilirsiniz. Bu kapsamda günlük 833 lira da ödeme yapılan program ile 81 ilde 100 binin üzerinde katılımcıya ulaşıldı. Başvuruda bulunanların yüzde 90’dan fazlasını ise kadınlar oluşturdu.

ATV Haber’de yer alan habere göre, İŞKUR İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanı Özkan Bolat kamuda geçici istihdamla ilgili İŞKUR’un uyguladığı program hakkında şu bilgileri verdi: