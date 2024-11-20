İUP Başvurusu ile 116 Bin Liralık Gelir! Haftada Sadece 3 Gün Çalışarak O Parayı Kazanabilirsiniz: Milyonlara Kamuda İstihdam Fırsatı
Kamuda çalışmak için fırsat kollayanlara İŞKUR fırsat kapısını araladı. İUP İşbaşı Uyum Programı kapsamında haftada sadece 3 gün çalışarak aylık 12 bin TL kazanabilirsiniz. Ancak program 140 gün ile sınırlı… Toplamda ise ödenecek rakam 116 bin TL’yi bulacak. İşte İUP başvuru şartları ve haberin detayları…
İŞKUR’un iş gücü uyum programı (İUP) ile kamuda çalışma şansı elde edebilirsiniz. Bu kapsamda günlük 833 lira da ödeme yapılan program ile 81 ilde 100 binin üzerinde katılımcıya ulaşıldı. Başvuruda bulunanların yüzde 90’dan fazlasını ise kadınlar oluşturdu.
ATV Haber’de yer alan habere göre, İŞKUR İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanı Özkan Bolat kamuda geçici istihdamla ilgili İŞKUR’un uyguladığı program hakkında şu bilgileri verdi:
2 KASIM’DA GÜNLÜK 833 TL OLDU
“İlk 4 haftada 3 gün kamu kuruluşlarında görev yapıyorlar, kalan iki gün de eğitim alıyorlar. Eğitimler; iş sağlığı güvenliği, iş arama becerileri, iş ahlakı ve motivasyon gibi çeşitli konuları içeriyor. Sonraki haftalarda da yeşil dönüşüm, park ve bahçelerin korunması, ağaçlandırma çalışmaları kamunun ortak kullanım alanlarının bakım onarımı ve temizliği faaliyetlerinde görev yapabiliyor katılımcılar. Daha önce bu ödeme miktarı 666 liraydı ancak 2 Kasım itibariyle 833 liraya çıkartıldı. 14 gün katılım sağlanan bir ayda 12 bin liraya yakın bir tutar katılımcının cebine girmiş oluyor.”
140 GÜNE 116 BİN TL!
Programın süresi 140 günle sınırlı; bu da katılımcılara günlük 833 liradan toplam 116 bin 620 lira kazanç sağlama imkanı getiriyor.
İŞTE İUP BAŞVURU ŞARTLARI
Programdan en az bir aydır işsiz olanlar yararlanabiliyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, İŞKUR’a kayıtlı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve emekli yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak da aranan diğer şartlar arasında.
“Kamuda haftada 3 gün çalışma imkanı sunulsa size nasıl olurdu?” sorusuna yanıt veren iş arayan vatandaşlar ise, “İyi olurdu çalışmayı düşünen biri için çok iyi. Ben bunu ilk defa sizden duyuyorum, bunu araştıracağım olursa güzel olur aslında. 833 lira bence güzel rakam” şeklinde konuştu.
İUP BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?
Kamuda 10 ay çalışma fırsatı sunan programa ALO 170 ve internet üzerinden başvuru yapılabiliyor. İnternet üzerinden başvuru yapmak için esube.iskur.gov.tr adresinden şifre ve T.C. kimlik numarasıyla iş arayan girişi yapmak gerekiyor.
Giriş işlemini yaptıktan sonra “İUP başvuruları” bölümüne girildiğinde başvuru yapılacak, ikamet edilen il seçimi yapılıyor. Ardından da program ara dediğimizde o ilde açık olan programlar çıkıyor. Program numarasına tıklandığında da karşınıza çıkan taahhütnameyi onaylayıp başvuru işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz.
TEK ADRESTEN GÖRÜLEBİLECEK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın internet üzerindeki tüm iş ilanlarını tek bir adreste toplanması için de çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.