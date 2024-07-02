İTO açıkladı: İşte İstanbul'da fiyatı en çok artan ürün

İTO'nun verilerine göre, İstanbul'da haziran ayında en çok limon zamlandı. Yüzde 56.64 ile ilk sırada yer alan limonu yüzde 45 ile mektup gönderim ücreti izledi. Taze fasulye ise fiyatı en çok düşen ürün oldu.

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İTO açıkladı: İşte İstanbul'da fiyatı en çok artan ürün

İstanbul Ticaret Odası (İTO) haziran ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'ndeki 242 üründen 112'sinin fiyatı arttı. 104 ürünün fiyatı değişmezken; sadece 26 ürünün fiyatında düşüş yaşandı.

LİMONUN FİYATI 2 KATINI AŞTI

İTO'nun verilerine göre, gıda harcamaları grubu yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundaki limon yüzde 56.64 ile fiyatı en çok artan ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan ürünlerden bazıları şöyle:

  • Mektup gönderim ücreti: Yüzde 45
  • Şehirlerarası otobüs bilet ücreti: Yüzde 27.66
  • Giyim harcamaları kumaşlar alt grubundan poplin: Yüzde 23.08
  • Sivri biber: Yüzde 22.30
  • Çikolata: Yüzde 20.25
  • Badana boya işçiliği: Yüzde 20.05

FİYATI EN ÇOK AZALAN ÜRÜN TAZE FASULYE

2024 Haziran ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan taze fasulye yüzde 20,84 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler şöyle:

  • Erik: Yüzde -13.71
  • Kabak: Yüzde -11.60
  • Kiraz: Yüzde -9.73
  • Kayısı: Yüzde -9.57
  • Soğan: Yüzde -7.86
  • Bezelye: Yüzde -7.34
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Kaynak: İHA

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İstanbul Ticaret Odası
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