İthalatta Gözetim Kararı! Resmi Gazete'den Yayımlandı

Bazı polyester ürünlerin ithalatında gözetim uygulamasına gidilmesi kararlaştırıldı. Konuya ilişkin Resmi Gazete'den duyuru yapıldı. Ayrıca elektrikli araçların şarj istasyonları için uygulanan ithalatta gözetim uygulanması kapsamında bazı tanım değişiklikleri de kararda yer aldı.

İthalatta Gözetim Kararı! Resmi Gazete'den Yayımlandı

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, bazı polyester ürünlerin ithalatında gözetim uygulanacak.

Kilogram başına 3,5 dolar olarak belirlenen gümrük kıymetinin altındaki diğerleri (polibütilen tereftalat (PBT), polibütilen adipat tereftalat (PBAT), polibütilen süksinat (PBS), polibütilen süksinat tereftalat (PBST) hariç)" olarak kategorilendirilen ürünlerin ithalatında gözetim uygulaması gerçekleştirilecek.

Öte yandan, Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer tebliğle elektrikli araçların şarj istasyonları için uygulanan ithalatta gözetim uygulanması kapsamında bazı tanım değişiklikleri yapıldı.

Kaynak: AA

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