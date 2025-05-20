İtalya’da Şatoda Kalmak, Sapanca’da Bungalovdan Çok Daha Ucuz! Fiyat Farkı Şoke Etti

İTALYA'DA ŞATODA KALMAK, BUNGOLOVDAN 2 KAT UCUZ

TGRT'nin haberine göre, Sapanca’da doğayla iç içe bir bungalov evde 5 günlük konaklama bedelinin 46 bin TL olduğu görülürken, İtalya’da tarihi bir şatoda 5 gece konaklamanın yaklaşık 20 bin TL olduğu belirtildi. Aradaki bu büyük fiyat farkı şoke etti.