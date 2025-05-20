İtalya’da Şatoda Kalmak, Sapanca’da Bungalovdan Çok Daha Ucuz! Fiyat Farkı Şoke Etti
Bir vatandaşın yaptığı fiyat karşılaştırması sosyal medyada gündem oldu. Sapanca’da bungalovda 5 gün kalmak 46 bin TL’yken, İtalya’daki tarihi bir şatoda aynı süreli konaklama sadece 20 bin TL. Aradaki fark görenleri şaşkına çevirdi.
Kaynak: TGRT
Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kala tatil planları da hız kazandı. 9 güne çıkması beklenen bayram tatili için vatandaşlar otel, bungalov ve yurtdışı konaklama seçeneklerini araştırırken, yapılan dikkat çekici bir fiyat karşılaştırması sosyal medyada büyük ses getirdi. Bir vatandaşın sosyal medyada paylaştığı tatil karşılaştırması, Sapanca ve İtalya'yı karşı karşıya getirdi. Tatil fiyatlarının geldiği nokta, kullanıcıları adeta şoke etti.
İTALYA'DA ŞATODA KALMAK, BUNGOLOVDAN 2 KAT UCUZ
TGRT'nin haberine göre, Sapanca’da doğayla iç içe bir bungalov evde 5 günlük konaklama bedelinin 46 bin TL olduğu görülürken, İtalya’da tarihi bir şatoda 5 gece konaklamanın yaklaşık 20 bin TL olduğu belirtildi. Aradaki bu büyük fiyat farkı şoke etti.
TÜRKİYE’DE TATİL CEP YAKIYOR
Bayram dönemi yaklaşırken, Türkiye’de tatil fiyatlarının hızla artması yerli turisti her geçen gün zorluyor. Özellikle Sapanca, Ağva, Fethiye ve Bodrum, Alaçatı gibi popüler tatil noktalarında fiyatlar son dönemde adeta uçuşa geçti. Bu da birçok kişinin yurtdışı tatil seçeneklerine yönelmesine neden oldu.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Karşılaştırma sonrası sosyal medyada birçok kullanıcı tepkisini dile getirdi. "İtalya’da şatoda tatil yapmak daha ucuzsa neden yurtiçinde kalayım?", "Tatil değil, resmen lüks yatırım gibi" gibi yorumlar dikkat çekti. Bazı kullanıcılar ise Türkiye’deki işletmelerin fahiş fiyat politikasına tepki gösterdi.