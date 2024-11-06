İstifa Eden Çalışanlar Artık Tazminat Alabilecek: Bu Detaya Dikkat

İş Kanunu'ndaki değişikliklerle, çalışma süresi bir yılı tamamlayan her çalışanın kıdem tazminatı hakkı kazandığı biliniyor. Ancak tazminat, genellikle işverenin iş akdine son vermesi, mücbir sebepler veya emeklilik gibi durumlarda ödeniyor. Çalışanın kendi iradesiyle iş sözleşmesini feshetmesi ise genellikle tazminat ödemesini engelliyordu.