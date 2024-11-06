İstifa Eden Çalışanlar Artık Tazminat Alabilecek: Bu Detaya Dikkat
Çalışma hayatında, iş değişikliği sırasında istifa eden çalışanların kıdem tazminatını alamaması, uzun süreli bir sorun olarak gündemdeydi. Ancak son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle, çalışanların tazminat alabileceği durumların kapsamı genişletildi. Peki, hangi durumlarda istifa eden çalışanlar kıdem tazminatını alabilir?
Kaynak: Haber Merkezi
İş Kanunu'ndaki değişikliklerle, çalışma süresi bir yılı tamamlayan her çalışanın kıdem tazminatı hakkı kazandığı biliniyor. Ancak tazminat, genellikle işverenin iş akdine son vermesi, mücbir sebepler veya emeklilik gibi durumlarda ödeniyor. Çalışanın kendi iradesiyle iş sözleşmesini feshetmesi ise genellikle tazminat ödemesini engelliyordu.
Fakat, yapılan yasal düzenlemelerle çalışanların çeşitli durumlarda da kıdem tazminatına hak kazanması mümkün hale geldi. Örneğin, bir işyerinde 10 yıldır görev yapan bir çalışan işten çıkarıldığında, son aldığı maaşın brüt ücreti üzerinden 10 katı kadar kıdem tazminatı alabiliyor.
İŞ DEĞİŞTİRMENİN ENGELİ KIDEM TAZMİNATI
Türkiye'deki birçok ankette, vatandaşların mevcut işlerinden memnun olmadıkları ortaya çıkıyor. Araştırmalar, iş değiştirmeyi düşünen çok sayıda çalışanın, kıdem tazminatını kaybetmemek adına mutsuz oldukları işyerlerinde çalışmaya devam ettiklerini gösteriyor.
Ancak son yıllarda yapılan İş Kanunu'ndaki önemli değişikliklerle, çalışanlar istifa ettiklerinde de tazminat alabilecekleri durumlarla karşı karşıya kalabiliyor. Yasal düzenlemeler, yıllar sonra dahi ihlaller durumunda çalışanların kıdem tazminatından eksiksiz faydalanma hakkını koruyor.
İSTİFA EDİP KIDEM TAZMİNATINI ALABİLECEĞİNİZ DURUMLAR
Maaşınız düzenli ödenmiyorsa,
Fazla mesai ücretleriniz geç veya eksik ödeniyorsa,
İşyerinizde mobbing (psikolojik taciz) ile karşılaşıyorsanız,
Maaşınızın bir kısmı hesabınıza, diğer kısmı ise (prim adıyla) elden ödeniyorsa,
Yıllık izin veya resmi tatil günleri gibi izin haklarınız kullandırılmıyorsa.
SAĞLIK GEREKÇESİYLE İSTİFA ETMEK DE TAZMİNAT HAKKI SAĞLIYOR
Sağlık sorunları nedeniyle işten ayrılanlar da tazminat alabilir. Örneğin, bir çağrı merkezinde çalışan bir işçi, “gürültülü ortamda çalışması uygun değildir” raporu alırsa, mevcut işine devam edemeyeceğini belirterek kıdem tazminatına hak kazanabilir.
Sonuç olarak, işçi haklarını koruyan bu yasal düzenlemeler, çalışma hayatındaki adaletsizlikleri azaltmayı hedefliyor ve çalışanlara tazminat haklarını elde etme konusunda önemli fırsatlar sunuyor.