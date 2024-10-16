İsterse 3000 TL Olsun! Gram Altın Fiyatları Yükselirken İslam Memiş Açıkladı: Altın Almalı Mı Satmalı Mı? ‘Sessizce Bekleyin’ Dedi, Tarihi Verdi

Dün, ons fiyatındaki artışla birlikte yükseliş kaydeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,4 değer kazanarak 2 bin 929 liradan kapattı. Yeni güne de yükseliş trendiyle başlayan gram altın 2 bin 946 liradan işlem görüyor. Aynı zamanda çeyrek altın 5 bin 20 liradan, Cumhuriyet altını ise 20 bin 10 liradan alıcı buluyor. Ons altın ise bu sabah yükselişini sürdürerek, önceki kapanışa göre yüzde 1,1'lik bir artışla 2 bin 677 dolara yükseldi.

FED BEKLENTİLERİ ALTIN FİYATLARINA YARADI

Küresel piyasalarda şirket finansal sonuçlarının etkisiyle negatif bir tablo gözlenirken, yükselen dolar endeksine rağmen tahvil faizlerindeki düşüş altına olan talebi canlı tutuyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay politika faizinde 25 baz puanlık bir indirim yapmasına kesin gözüyle bakılırken, yıl sonuna kadar yapılacak iki toplantıda toplamda 50 baz puanlık bir indirim daha yapması bekleniyor. Bu beklenti, altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.

İSLAM MEMİŞ’TEN ALTIN YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı piyasalara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Youtube hesabından paylaştığı videosunda uzman isim şunları kaydetti:

"Perşembe günü hem Avrupa Merkez Bankası hem de TCMB faiz kararlarını takip edeceğiz. Piyasa haftası olduğumuzdan dolayı TCMB'nin tutanakları da belirleyici olacak. Bizim yol haritamızda haziran ayından bu aya kadar iki kez faiz indirimi olabilir beklentimiz vardı. Belki 1 kez de olabilir. Çünkü yabancı yatırımcılar ocak ayında faiz indirimlerini başlatacağını ifade ediyorlar. Yabancılar daha çok taahhüt aldıklarından dolayı onların beklentisinin gerçekleşme ihtimali kuvvetli. En az 1 faiz indirimi tahmin ediyorum. Faiz politikası önemli. Parasını mevduatta tutanlar çıkış yapıp bir yatırım aracına yöneliyorlar" dedi.

“ALTIN ÖN PLANDA”

Altın yine ön planda. Mevduattan çıkanlar altın tercih ediyorlar. Önü açık altının. Piyasa genel itibarıyla iyimser. Piyasaları bozacak herhangi bir hamle yok. Borsa İstanbul 8838 puanda. Tepki alımı oldu borsada. Dip seviyelere yakın bir yerdeyiz. 9000 altı rakamları alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğim ben. 9200 direnç seviyesi, 9400 ve 9600 sürpriz olmayacaktır. Dolar TL kuru 34.26 TL. Güçlü duruşunu korumaya devam ediyor.

“SİZİ ARALIK AYINA HAZIRLIYORUM”

Gram altın ons altını takip ediyor. Gram altın TL'de aşağıda 2980 lira, yukarıda 3080 lira direnci var. Orta ve uzun vadeli yatırımcılar altın almalı. 3015'e kadar gerilemişti gram altın 3100'den. 3100'den 3015'e kadar gerileyen gram altında bir uyarı yaptım. 3100'e kadar yükselen gram altın 3015'e kadar geriledi, yüzde 50 alabilirsiniz demiştim. Ben korkuyorum, kaygılıyım, altın borcum var diyen, bu ayrı bir şey. Elinde paran varsa 3000 lira mı 3040 lira mı, ben alırım kenara atarım, riske atmam. Borcumu kapatırım. Orta Doğu'da jeopolitik riskler devam ediyor. Aralık ayında çarşı pazar karışacak. Tufan ABD'den gelecek sonra yurt içi piyasalarda biz bunu hissedeceğiz tahminimce. Sizi aralık ayına hazırlıyorum. Malda kalacaksınız, borçsuz bir şekilde aralık ayında olacaksınız. 5 Kasım'da ABD'deki seçimleri atlatmamız lazım.

“KİMSE AÇIKTA KALMAMALI”

ABD, tarihinin en riskli ve heyecanlı seçimini yaşıyor. Suikast girişimleri, başkanlık adaylığından çekilmeleri izledik. Bundan sonra net ayağımızın üstüne basıp aralık ayına hazırlanacağız. Bu ay sonuna kadar hiç kimse açıkta kalmamalı. Sessizce mart ayına kadar beklenmeli.”